Le Chrome Web Store change complètement son design 5 ans plus tard: voici comment le tester

Après cinq ans sans modifications, le Chrome Web Store change enfin son design sur ordinateur pour un design plus moderne et actuel similaire à celui de Google Play Store.

La version « préliminaire » de la nouvelle interface de le Chrome Web Store est disponible pour tous les utilisateurs.

Cela semble incroyable, mais déjà cinq ans se sont écoulés depuis la dernière refonte de la boutique d’extensions de Google Chrome, le Chrome Web Store, et c’était l’un des rares services de la grande G qui n’avait pas encore d’interface adaptée aux nouvelles lignes de design définies dans Material You.

Mais cela fait désormais partie du passé, car le site Web de la boutique d’extensions de Google Chrome a complètement changé de design dans le monde entier et il est maintenant possible de la tester. Nous vous expliquons comment faire.

Voici le nouveau Chrome Web Store

Comme nous pouvons le lire dans le média spécialisé 9to5Google, il y a une semaine, la société de Mountain View a annoncé la nouvelle interface de le Chrome Web Store dans une publication qui est passée assez inaperçue, puis a confirmé dans les forums des développeurs Chromium que la version « préliminaire » de cette nouvelle interface était déjà disponible pour tout le monde.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessous, la nouvelle interface de le Chrome Web Store a un design beaucoup plus moderne, très similaire à la version web la plus récente de Google Play Store.

Ainsi, nous avons une interface plus claire avec trois onglets en haut de la page : Découvrir, Extensions et Thèmes, avec un grand carrousel des extensions et des thèmes les plus en vue et deux sections avec les extensions organisées par catégories et avec des recommandations d’extensions et de thèmes.

De plus, maintenant les sections « Extensions » et « Thèmes » ont également un carrousel en haut de la page avec les éléments les plus en vue et une section de recommandations organisées par thèmes.

Si vous souhaitez tester la nouvelle interface de le Chrome Web Store, vous pouvez accéder à sa version « préliminaire » à partir du lien que nous vous laissons ci-dessous.

Nouveau Chrome Web Store

