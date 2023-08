Oubliez de rooter votre téléphone Android pour changer les emojis! Nous vous montrons comment les changer en utilisant deux applications gratuites.

Il n’est plus nécessaire de rooter votre téléphone pour pouvoir ajouter de nouveaux emojis sur Android.

Malgré le fait que Google ajoute de nouveaux emojis sur Android au moins 2 fois par an, ils peuvent ne pas suffire pour les utilisateurs qui les utilisent constamment dans des applications de messagerie ou sur les réseaux sociaux. Heureusement, il n’est plus nécessaire d’attendre que le fabricant de notre téléphone nous permette de télécharger la dernière mise à jour d’Android pour pouvoir profiter de nouveaux emojis.

Grâce aux différentes applications de clavier que nous pouvons trouver sur le Google Play Store, l’installation de nouveaux emojis sur Android est devenue une tâche extrêmement simple à réaliser. De plus, il n’est plus nécessaire de rooter le téléphone pour pouvoir ajouter de nouveaux emojis, bien que cette méthode soit généralement la plus pratique si nous voulons utiliser les derniers emojis dans toutes les applications que nous utilisons (ce que nous ne recommandons pas, car rooter le téléphone n’est pas du tout simple).

Comment changer les emojis sur Android de manière simple et rapide?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici à la recherche d’un guide étape par étape pour vous expliquer comment changer les emojis sur votre téléphone Android, nous devons vous informer que vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous examinerons ensemble comment les installer en utilisant différentes applications, cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes pour effectuer cette procédure!

Utilisez l’application de clavier Google pour changer les emojis sur Android

Si le fabricant de votre appareil mobile a cessé de le prendre en charge et que vous ne recevez plus de nouvelles mises à jour d’Android, ne désespérez pas! Le clavier Google, Gboard, vous permet d’accéder aux derniers emojis gratuitement.

En installant Gboard sur votre téléphone, vous pourrez changer les emojis automatiquement. Il est important de mentionner que cette application de clavier reçoit des mises à jour régulières, vous pourrez donc toujours disposer des nouveaux emojis ajoutés dans les dernières versions d’Android.

Il est important de souligner qu’une fois que vous avez installé Gboard sur votre téléphone, vous devrez changer le clavier de votre appareil en le clavier Google. Une fois que vous avez effectué ce changement, vous pourrez accéder aux derniers emojis à partir de la petite icône en forme de « visage souriant » (elle se trouve à gauche de la barre d’espace du clavier).

Google Play | Gboard

Téléchargez zFont 3 et profitez de milliers d’emojis

Offrant une quantité exagérée d’emojis, ainsi que des polices pour changer l’apparence des mots, zFont 3 est devenue l’une des meilleures applications pour changer les emojis sur Android.

Bien que tout indique que l’installation de cette application sur le téléphone n’a pas de contre-indications, ce n’est pas tout à fait le cas, pourquoi? Pour la simple raison que zFont 3 ne fonctionne qu’avec certains modèles de téléphones mobiles.

Pour vérifier si votre téléphone prend en charge les fonctions offertes par cette application, vous devez la télécharger et l’installer. Une fois que vous avez installé l’application sur votre téléphone, vous devrez vérifier si l’option « ajouter des emojis » apparaît. Si elle s’affiche à l’écran de votre téléphone, vous pourrez utiliser les milliers d’emojis que zFont 3 propose.

Google Play | zFont 3

Sans plus tarder, si vous ne souhaitez pas utiliser le clavier Google, ou si votre téléphone est incompatible avec l’application zFont 3, ne vous inquiétez pas! Vous pouvez utiliser le clavier Microsoft, Swifkey, pour changer les emojis sur Android. De plus, ce clavier vous permettra d’utiliser ChatGPT de manière native (vous pourrez demander à cette IA de créer des emojis directement depuis le clavier).

