Voici comment apparaît la nouvelle version de l’application Notes sur MIUI : comment la télécharger et la tester en version bêta sur votre téléphone Xiaomi

Nous sommes à l’époque entre fin août et début septembre, c’est justement à ce moment-là que la nouvelle version d’Android est généralement lancée. En réalité, ces dernières semaines, les nouvelles sur Android 14 ont explosé, tout comme sur MIUI 15, la nouvelle version de la couche Xiaomi qui remplacera MIUI 14.

C’est pourquoi de nombreuses applications reçoivent de nouvelles versions, dont MIUI Notes, l’une des applications les plus populaires, qui dispose déjà d’une de ces mises à jour qui ajoutent de nombreuses nouveautés et changements. Nous allons passer en revue un par un ce que vous pouvez trouver dans la nouvelle version bêta de MIUI Notes.

Page d’accueil

Avec une interface minimaliste et épurée – cette application sert à prendre des notes, donc tout doit être bien clair -, l’interface utilisateur de MIUI Notes a sur sa page principale, dès l’ouverture, un bouton pour créer une nouvelle note, l’accès à la section des tâches si vous faites glisser vers la droite, des filtres pour les notes et un bouton de configuration en haut à droite.

Éditeur de notes

Cette section de l’application propose des fonctions pour ajouter une note vocale, une image, un dessin à main levée, des cases à cocher pour les tâches et des textes avec un style personnalisé.

Interface utilisateur (UI)

Une fonction de synchronisation avec le cloud a été ajoutée dans les paramètres de Note.

a été ajoutée dans les paramètres de Note. La configuration du mode d’affichage (grille/liste) a été retirée du menu principal et déplacée vers les paramètres de Notes.

a été retirée du menu principal et déplacée vers les paramètres de Notes. Un raccourci sur la page d’accueil affiche les dossiers dans l’application Notes.

Paramètres

Xiaomi Cloud: Lorsque cette option est activée, vos notes seront synchronisées avec votre compte Mi.

Lorsque cette option est activée, vos notes seront synchronisées avec votre compte Mi. Notes supprimées dans le cloud : cette fonction vous permet de voir les notes supprimées de votre compte Mi directement au lieu d’aller dans les paramètres.

: cette fonction vous permet de voir les notes supprimées de votre compte Mi directement au lieu d’aller dans les paramètres. Taille de la police : avec ce réglage, vous pouvez changer la taille de la police dans le menu principal et dans l’éditeur de notes de l’application.

: avec ce réglage, vous pouvez changer la taille de la police dans le menu principal et dans l’éditeur de notes de l’application. Tri : modifie l’ordre des notes sur l’écran d’accueil de l’application MIUI Notes.

: modifie l’ordre des notes sur l’écran d’accueil de l’application MIUI Notes. Mise en page : ce réglage change la façon dont les notes sont affichées sur l’écran d’accueil et permet de choisir parmi plusieurs options d’affichage en plus du design classique de la grille.

: ce réglage change la façon dont les notes sont affichées sur l’écran d’accueil et permet de choisir parmi plusieurs options d’affichage en plus du design classique de la grille. Notes rapides : cette fonction ajoute un petit raccourci gestuel à votre système, vous permettant de créer des notes n’importe où dans le système en activant simplement ce geste.

: cette fonction ajoute un petit raccourci gestuel à votre système, vous permettant de créer des notes n’importe où dans le système en activant simplement ce geste. Rappels de haute priorité : lorsque cette option est activée, si vous avez un rappel, vous en serez notifié même si le mode Ne pas déranger ou le mode Silencieux est activé.

Télécharger la dernière version de MIUI Notes

Xiaomi propose cette version de Notes sur son site web MIUI, et vous pouvez l’installer sur les couches MIUI 12, MIUI 13 et MIUI 14. Cependant, comme elle n’a pas été publiée publiquement, elle reste en version bêta, vous pouvez donc rencontrer des erreurs et des dysfonctionnements.

Source | Xiaomiui

