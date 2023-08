Le lanceur MIUI est de nouveau mis à jour en incorporant de grandes améliorations de performance : voici comment l’installer sur votre mobile Xiaomi ou Redmi

Comme cela se produit assez souvent, Xiaomi a de nouveau publié une nouvelle mise à jour de son populaire MIUI Launcher, la couche de personnalisation qu’ils incorporent dans tous leurs appareils Xiaomi et Redmi. En réalité, il y a seulement quelques jours, la marque a lancé une nouvelle version axée sur l’adaptation de l’interface à Android 14, quelque chose qui continue à s’améliorer dans ce logiciel à chaque sortie.

Dans ce cas, selon ce que nous avons pu lire sur Xiaomiui, cette fois la mise à jour est centrée à la fois sur l’adaptation de l’interface à ce nouveau système d’exploitation et sur l’amélioration de ses performances en optimisant certains aspects qui souffraient dans les versions précédentes.

Des performances qui ne cessent de s’améliorer à la veille de l’arrivée d’Android 14

Dans ce cas, vous devez savoir que cette nouvelle version du MIUI Launcher correspond à la v4.39.12.6678-08091009, un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous devez simplement installer sur votre téléphone mobile Xiaomi ou Redmi comme n’importe quelle autre application externe au Play Store.

Pour cela, n’oubliez pas d’activer l’option d’installation d’applications provenant de sources inconnues, sinon le système ne vous permettra pas de le faire. Une fois cette option activée, vous devez savoir que l’interface continue de s’adapter à l’arrivée imminente d’Android 14 sur nos appareils, des changements qui ne sont pas visibles à première vue, mais qui pourront être appréciés une fois qu’ils seront officiellement disponibles.

De plus, il est également précisé que les améliorations de performances sont évidentes par rapport aux versions précédentes, il vaut donc la peine d’avoir cette application installée rien que pour cet aspect. Nous verrons comment le MIUI Launcher continue de progresser à l’avenir, mais il est clair que nous n’aurons pas de changements esthétiques importants avant l’arrivée officielle de MIUI 15, ce que nous espérons se produire le plus tôt possible pour en profiter.

Source | Xiaomiui

