Spotify pour Android se met à jour avec deux nouveaux widgets utiles : voici comment les utiliser

Deux widgets pour les mélomanes.

Spotify continue de dominer les services de musique et travaille à le faire encore davantage

Spotify a décidé que les utilisateurs d’Android méritent plus de fonctionnalités. C’est pourquoi, avec sa dernière mise à jour, deux nouveaux widgets sont apparus, ce qui permettra aux amateurs de musique d’avoir un accès plus rapide et intuitif à leur contenu sans avoir à ouvrir l’application. Ainsi, Spotify continue de se renforcer en tant que service de musique dominant le marché des appareils mobiles.

Deux widgets pour améliorer l’expérience utilisateur

C’est Spotify lui-même, sur son blog communautaire, qui a prévenu les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités déjà disponibles pour tous, qu’ils soient utilisateurs premium ou gratuits. Nous vous avons déjà parlé de nombreuses astuces Spotify, mais les fonctionnalités qui sont offertes par les nouveaux widgets de l’application sont totalement nouvelles.

Les deux nouveaux widgets ont des tailles de 3×2 et 5×2. Celui de 3×2 affiche la chanson en cours de lecture, sans menus de lecture. Celui de 5×2, en revanche, affiche la chanson, les commandes pour arrêter ou changer de chanson, et nous présente également une série de chansons recommandées par Spotify, que nous pouvons sélectionner à notre guise. Ainsi, sans ouvrir l’application, nous aurons la possibilité de choisir d’autres chansons grâce à ce widget pratique.

Les points à améliorer pour Spotify

De nombreux utilisateurs sont mécontents de Spotify depuis longtemps, notamment de la version qu’elle propose pour les téléphones, en raison de ses services si limités pour les utilisateurs gratuits. En plus d’entendre des publicités, ces utilisateurs ne peuvent pas non plus choisir librement les chansons qu’ils veulent écouter, car Spotify joue de la musique recommandée en fonction de nos goûts ou de la liste de lecture que nous sélectionnons, mais sans succès. C’est pourquoi il existe de nombreuses alternatives solides qui concurrencent Spotify.

D’autre part, l’augmentation récente de ses tarifs a également mécontenté de nombreux utilisateurs, car cela s’est également produit en France. En réalité, il est plus cher de payer un mois d’abonnement à Spotify qu’un mois de souscription à de nombreuses plateformes de contenu audiovisuel. Mais au final, si tant de gens sont prêts à payer leur prix, c’est parce qu’ils ont su bien choisir leurs tarifs.

