Comment changer d’opérateur sans perdre son numéro

Changer d’opérateur tout en conservant le numéro est un processus simple dont le nouvel opérateur se charge, mais avant de le faire, voici ce que vous devez savoir.

Il est nécessaire de demander la portabilité si vous ne voulez pas perdre votre numéro

Nous allons vous expliquer étape par étape comment changer d’opérateur sans perdre le numéro. Ainsi, vous pourrez passer à une autre compagnie, avec un autre contrat, tout en conservant le numéro que vous utilisez jusqu’à présent. Ceci est possible aussi bien pour les numéros de téléphone portable que pour les numéros de téléphone fixe. Ce processus s’appelle la portabilité.

Qu’est-ce que la portabilité ?

Il est possible que vous sachiez déjà ce qu’est la portabilité. Dans ce cas, vous pouvez passer cette section, mais sinon, nous vous recommandons de la lire pour mieux comprendre le processus de changement d’opérateur tout en conservant le numéro.

On appelle portabilité la possibilité de changer d’opérateur tout en conservant le numéro. C’est un processus qui relève principalement de votre nouvel opérateur, qui se charge de contacter l’ancien opérateur et de recueillir vos informations. Tout ce que vous avez à faire, c’est de contacter cet opérateur, de lui faire part de vos conditions et de lui donner vos informations. Il se chargera de la plupart du processus, mais attention, vous devez d’abord vérifier s’il y a une période d’engagement.

De plus, il est possible que vous receviez des appels du nouvel opérateur pour compléter les informations nécessaires ou de l’ancien opérateur parce qu’ils vous font des contre-offres. D’autre part, si vous avez un téléphone portable ou un appareil loué auprès de l’opérateur précédent, il est fort probable que vous deviez le restituer, payer une pénalité ou acheter la partie correspondante qui reste impayée.

Le transfert entre le moment où vous utilisez le service d’un opérateur jusqu’au moment où vous utilisez celui du nouveau prend en général un jour ouvrable, à partir de votre demande. Pour éviter les désagréments, le passage d’un opérateur à un autre se fait généralement entre 2 et 6 heures du matin, lorsque l’activité est la plus faible. Ce moment est appelé « fenêtre de changement ». Peu importe les raisons pour lesquelles vous voulez changer, vous n’avez pas à les justifier.

Étapes pour effectuer une portabilité

Maintenant que vous savez ce qu’est la portabilité, nous allons vous montrer les étapes pour effectuer une portabilité de manière détaillée. Il est important de ne pas demander la résiliation auprès de votre ancien opérateur. Au contraire, ce que vous devez faire, c’est demander la portabilité auprès du nouveau. Cela peut se faire par écrit dans l’un de leurs locaux, par internet ou par téléphone. En réalité, de nombreuses portabilités se font par téléphone, lorsqu’on reçoit une meilleure offre d’une autre compagnie.

Choisissez le nouveau tarif chez votre futur opérateur et indiquez que vous souhaitez effectuer une portabilité. Attention, choisissez celui qui correspond aux services de l’opérateur précédent, car il n’a aucun sens de demander une portabilité d’un service fibre vers un forfait de données et d’appels pour mobiles. Demandez une portabilité entre des forfaits mobiles ou des forfaits fixes.

Chaque fois que nous souscrivons à un nouveau tarif, signons un contrat ou effectuons une quelconque opération, il est important de disposer des documents qui attestent de la nouvelle situation. Peu importe que vous fassiez la portabilité par écrit ou par téléphone, pour le premier cas, vous devrez recevoir une copie de votre nouveau contrat, tandis que pour le second, ils doivent vous envoyer une copie par courrier électronique ou un service de messagerie. En cas de traitement par internet, il en va de même, vous pourrez enregistrer le document, et nous vous recommandons également de faire des captures d’écran.

Voici les étapes de la portabilité:

Contactez le nouvel opérateur. Le nouvel opérateur contactera l’ancien opérateur. Le nouvel opérateur vous demandera les informations nécessaires.

Entre la première et la deuxième étape, il est fort probable que votre opérateur actuel (celui qui sera bientôt l’ancien) vous contacte pour vous faire une contre-offre. Cela se produit généralement avant qu’il ne communique vos informations au nouvel opérateur, ce qui annule automatiquement le processus. Dans tous les cas, il est également possible d’annuler la portabilité si vous vous repentissez à la dernière minute ou si votre ancien opérateur a déjà transmis les informations au nouvel opérateur.

Un autre scénario est qu’il y ait un empêchement à la réalisation de la portabilité. C’est plus courant qu’il n’y paraît, mais ne vous inquiétez pas, car dans la dernière section, nous vous montrons comment résoudre les problèmes de portabilité.

Annuler la portabilité

Si vous vous repentissez de la portabilité, vous pouvez l’annuler gratuitement, si vous le faites dans les délais appropriés. Pour cela, vous devez contacter le nouvel opérateur, que ce soit par téléphone, e-mail, internet ou tout autre moyen mis à la disposition des clients. Nous vous recommandons de le faire par téléphone, car c’est instantané et le temps joue un rôle important ici.

Quel délai avez-vous pour le faire ? Dans le cas des téléphones mobiles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indique que la date limite est 14h00 de la veille du changement, qui fait référence à la « fenêtre de changement », comme nous l’avons mentionné précédemment. D’autre part, pour les fixes, cela dépend de la voie utilisée, qu’elle soit basique ou assurée.

La différence entre les deux réside dans le fait que la voie assurée nécessite une procédure supplémentaire (dont les opérateurs se chargent). La plupart du temps, cela se fait par la voie basique, avec une limite fixée à 19h00 la veille de la fenêtre de changement. La limite pour la voie assurée est fixée à 17h00 le jour précédent la fenêtre de changement. Pour vous assurer que l’annulation est effectuée avant la date limite, nous vous conseillons de contacter votre nouvel opérateur dès que possible.

Vérifiez si vous avez une période d’engagement avec votre ancien opérateur

Il est important de savoir si vous avez une période d’engagement avec votre ancien opérateur, car le cas échéant, vous serez tenu de payer une pénalité pour rompre l’engagement. Pour le savoir, vous avez 2 options:

Contactez le service client.

Accédez à vos données dans l’application de l’opérateur.

Vous pouvez contacter le service client de plusieurs manières. L’option la plus rapide est d’appeler les numéros correspondants, mais vous pouvez aussi leur envoyer un e-mail pour qu’ils vous le précisent, voire une lettre.

Si vous effectuez la portabilité mais avez une période d’engagement, il est fort probable que votre ancien opérateur vous facture automatiquement le reste de l’engagement. Il est possible qu’ils vous appellent avant de finaliser l’opération pour vous avertir. Nous vous montrons ici les meilleurs forfaits sans engagement.

Comment résoudre les problèmes de portabilité

Dans certains cas, la portabilité ne pourra pas être réalisée en raison d’un ou de plusieurs obstacles. Ne vous inquiétez pas, car chaque problème peut être résolu. Nous vous montrerons ci-dessous les problèmes les plus courants et comment les résoudre, mais s’il y a un problème, ce devrait être votre nouvel opérateur qui vous informe de ce qu’il en est et de ce qu’il faut faire pour le résoudre.

Scoring

Lorsqu’un opérateur ne vous accepte pas en tant que client, c’est que leur scoring leur a indiqué que vous ne seriez pas un bon client. Avant de formaliser le contrat, l’opérateur vérifie que vous n’avez pas de dettes ou de problèmes bancaires qui empêchent la souscription et le paiement régulier. Dans le cas où vous ne pouvez pas le prouver parce que votre situation financière n’est pas régularisée ou que vous avez trop de dettes, il peut refuser le contrat.

Le problème, c’est qu’il arrive parfois que vous n’ayez aucun problème, que la banque ait fait une erreur en vous informant ou que vos données soient obsolètes. Dans ces cas, vous pouvez demander un réétude pour prouver que vous êtes un client sûr. Pour cela, vous devrez à nouveau prendre contact avec la nouvelle société et leur expliquer que vous souhaitez faire une réétude ou leur indiquer que vous n’avez pas de problème. Ils vous demanderont probablement vos relevés et vos reçus pour le prouver.

Données incorrectes

C’est beaucoup plus courant qu’on ne le croit. Parfois, en particulier lors d’un appel, nous donnons de fausses informations sur le titulaire de la ligne. Il suffit qu’il manque une lettre ou qu’il y ait une erreur dans le numéro de carte d’identité, l’opération peut alors échouer. Dans ce cas, vous devez simplement vérifier vos données auprès du nouvel opérateur et vous assurer qu’elles correspondent à l’ancien, car il se peut aussi que vos données soient mal enregistrées auprès de l’ancien et qu’elles ne correspondent pas non plus.

Titulaire incorrect

Êtes-vous le titulaire de la ligne ? Il est possible que vous ayez essayé d’effectuer la portabilité en vous désignant comme le titulaire de la ligne, alors que ce n’est pas le cas, mais que c’est votre femme, votre oncle ou toute autre personne. Vérifiez donc que vous avez indiqué correctement le titulaire de l’ancienne ligne. Si vous avez besoin de le modifier, nous l’expliquons ici pour les clients Orange, mais les étapes sont similaires pour les autres opérateurs.

