Comment l’IA change le paysage des médias et du divertissement

Le changement technologique a fait croître considérablement l’utilisation des médias parmi les membres de la génération Z et les milléniaux. Ces personnes intelligentes en matière de technologie, cherchant des expériences personnelles, modifient le monde des médias et du divertissement. L’industrie aime l’IA car elle peut s’adapter à ce que les personnes veulent. Cela fait une grande différence. Nous avons décidé de trouver les domaines où l’IA est utilisée et nous ne pouvons plus imaginer nos vies sans elle. Mais il existe de nombreux autres domaines où l’IA fait des vagues.

L’IA dans les médias et le divertissement et au-delà

Cinéma et télévision : une nouvelle qualité de contenu

Les films et la télévision changent en raison de l’IA. Les idées basées sur l’IA transforment les expériences des utilisateurs en suggérant du contenu personnalisé à l’aide de données. Le plus grand exemple est « La Casa de Papel ». Nous supposons que la plupart d’entre vous avez regardé la série, mais tout le monde ne sait pas que les créateurs ont utilisé l’IA. De toute façon, Netflix n’est pas le seul studio à utiliser l’IA dans les émissions. Ils utilisent tous l’IA pour créer de nombreuses cartes d’accueil, suscitant l’intérêt des utilisateurs.

Dans ce domaine, l’IA est beaucoup utilisée car elle permet aux créateurs d’optimiser la recherche de contenu et d’améliorer la qualité du produit. Elle utilise des réseaux neuronaux pour synchroniser les sous-titres avec les images. Pour la diffusion en continu, l’IA prédit la demande et propose du contenu pendant les heures de pointe. L’IA automatise les scripts, les résumés, les personnages, stimulant ainsi une nouvelle créativité.

Réseaux sociaux : des services personnalisés

Les grandes entreprises de médias sociaux telles que Facebook, Instagram, Snapchat et Pinterest cherchent à exploiter le potentiel énorme de l’IA pour offrir aux utilisateurs des services plus personnalisés. Ces plateformes élèvent l’expérience utilisateur à de nouveaux sommets. Par exemple, elles utilisent l’IA pour effectuer des analyses complexes et la vision par ordinateur. Ce mariage stratégique leur permet de sélectionner des informations correspondant aux goûts individuels et de répondre à des demandes spécifiques. Grâce à l’IA, elles peuvent fournir un service pour chaque utilisateur.

Actualités : rédaction par l’IA et interaction

L’IA change la narration du journalisme et inaugure l’ère des journalistes robots. Les exemples des capacités de génération de contenu par l’IA incluent Bertie de Forbes, Heliograf du Washington Post et Cyborg de Bloomberg. Ces journalistes virtuels basés sur les données produisent des histoires allant de la synthèse des matchs sportifs à la génération d’informations à partir de données financières. L’IA automatise des tâches telles que l’envoi d’e-mails et le téléchargement de contenu. Elle facilite également la diffusion d’annonces ciblées pour plus de profit. Le contenu interactif personnalisé, comme les sondages de données d’Opinary, favorise la participation des utilisateurs et ouvre la voie à une nouvelle ère du journalisme.

Musique : enrichissement des listes de lecture

En dehors des médias et du divertissement, l’IA est également utilisée dans l’industrie musicale. Les principales plateformes de streaming musical, telles que Spotify et Apple Music, utilisent des algorithmes intelligents pour segmenter les utilisateurs et leur fournir des suggestions de chansons personnalisées. Mais ce n’est pas tout. Par exemple, l’IA peut composer de la musique et des mélodies à partir de paroles.

Spotify a lancé en février un outil de DJ alimenté par l’IA, offrant une musique personnalisée qui ressemble à la radio avec des commentaires vocaux artificiels. Les États-Unis, le Royaume-Unis, le Canada et l’Irlande ont connu une utilisation accrue de la fonctionnalité, ce qui a conduit à son expansion dans 50 marchés du monde entier et à une amélioration de l’expérience d’écoute. Le programme utilise l’IA générative pour créer des mixages audio originaux qui présentent aux utilisateurs de nouveaux musiciens et chansons. La fonctionnalité du DJ IA vise à augmenter l’utilisation de l’application en encourageant la découverte musicale. Les utilisateurs de Spotify Premium peuvent y accéder via l’onglet « Fait pour vous » ou le fil musical dans l’application mobile. Cela montre comment l’IA transforme le streaming musical, s’adapte aux goûts des utilisateurs et anticipe les évolutions du marché.

Jeux vidéo : prédire les comportements et améliorer les mondes virtuels

L’IA dans les jeux vidéo va au-delà du divertissement pour prédire le comportement des utilisateurs et améliorer la réalité virtuelle. Elle aide les entreprises à deviner combien les utilisateurs vont dépenser. Comme vous pouvez le voir, l’IA les aide à prévoir les ventes et à gagner plus d’argent. En dehors de cela, l’IA aide les studios de jeux vidéo à animer les personnages et à améliorer l’interaction entre les joueurs virtuels et les joueurs humains.

Sports et jeux de hasard : détection de la fraude et analyse des données

L’impact de l’IA sur les sports et les jeux de hasard est important. Elle permet de détecter le vol d’identité, le blanchiment d’argent et les piratages de compte pour détecter la fraude. Les capacités prédictives de l’IA incluent également la prévision de la valeur à vie des clients pour une commercialisation ciblée envers les gros dépensiers. Dans la compétition féroce du sport, les analyses solides de l’IA guident les décisions basées sur les données.

Le pouvoir de l’IA ne cesse de croître, modifiant les médias et le divertissement. De plus, l’IA change notre façon de faire les choses. Elle nous aide à trouver ce qui est cool. Elle permet aux choses de fonctionner mieux et plus rapidement. Ce changement n’est pas seulement technologique ; il s’agit de vous offrir des moments de plaisir et des idées intéressantes. Les grandes idées de l’IA dans le domaine du divertissement nous promettent de futurs moments sauvages.

L’évolution continue de l’IA dans les médias et le divertissement

Le voyage de l’IA dans le domaine du divertissement, de la musique et des vidéos n’a pas de fin. C’est un voyage qui ne peut pas être enfermé dans des boîtes. Elle rend non seulement notre vie plus pratique, mais elle ajoute aussi du charme et de l’intrigue. À mesure que l’IA se joint à davantage d’entreprises, les chances de moments agréables et de grands changements augmentent. Nous attendons donc un avenir rempli de plus de plaisir, de participation et d’excitation dans tous ces domaines vivants.

Pour résumer, l’entrée de l’IA dans les vidéos, la musique, les médias et le divertissement marque un grand changement. Elle suscite des discussions, suscite la joie et encourage les idées. À mesure que l’IA se développe dans le domaine du divertissement, elle nous rapproche d’un moment où le simple devient excitant et où seuls les rêves fixent des limites. Cela promet un avenir où l’ordinaire se transforme en quelque chose d’incroyable.

