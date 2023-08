Si le bouton d’alimentation de votre Xiaomi ne fonctionne pas, la solution est très simple : voici comment le réparer

Sûrement beaucoup d’entre vous ont essayé d’éteindre votre téléphone Xiaomi depuis le bouton latéral du terminal et n’ont pas réussi. Ce problème est plus courant que ce que nous pensons au départ et cela est principalement dû au fait que compte tenu du grand nombre d’options que nous trouvons dans MIUI, certaines d’entre elles peuvent entrer en conflit entre elles.

C’est pourquoi, dans ce post, nous allons vous expliquer comment vous pouvez récupérer le bouton d’allumage et d’extinction pour effectuer cette option et non une autre. La configuration est extrêmement simple, mais nous devrons fouiller parmi les paramètres de MIUI pour la trouver et éteindre le téléphone comme nous l’avons toujours fait.

Comment résoudre le problème selon lequel un téléphone Xiaomi ne s’éteint pas avec le bouton latéral

Comme nous l’avons dit, ce genre d’inconvénients est principalement dû au fait qu’il est possible d’effectuer plusieurs actions en faisant exactement la même chose dans le système. Dans le cas du bouton latéral, il existe une option qui nous permet de démarrer l’assistant Google en maintenant ce bouton enfoncé pendant 0,5 seconde, ce qui fait que nous ne pouvons pas accéder correctement au menu d’extinction.

C’est pourquoi, si vous rencontrez ce problème et que vous ne savez pas comment éteindre le téléphone, il est préférable de désactiver cette option et d’accéder à Google Assistant soit par votre voix ou même en accédant à l’application que Google met à notre disposition.

Dans le cas où vous souhaitez désactiver ce réglage, vous devez simplement suivre ces étapes:

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et accédez à la section « Paramètres supplémentaires »

Ensuite, appuyez sur « Raccourcis gestuels » et entrez dans « Démarrer l’assistant Google »

Si vous l’avez activé, désactivez l’option « Maintenez le bouton d’allumage enfoncé pendant 0,5s »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :