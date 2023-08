Comment visiter ta rue dans le passé et voir comment elle a évolué sur ton Xiaomi avec Google Maps

Tu as passé des années à regarder ta rue. Ou bien tu as passé de nombreuses années à la regarder. Et aussi d’autres rues de ta ville. Tu sais à quoi ressemble le quartier où tu vis, mais te souviendrais-tu de son apparence il y a plus de 15 ans ? Et il y a 10 ans ? Si tu as envie d’un voyage dans le passé, regarde comment Google Maps te le permet sans quitter ta maison.

Depuis qu’elle a été lancée, la fonction Street View de Google Maps nous permet de parcourir pas à pas les rues, les villes, les villages, même les régions plus sauvages, en les vivant personnellement clic après clic, comme une promenade. Et si quelque chose est Street View, c’est aussi une véritable capsule temporelle visuelle des quinze dernières années.

Ta rue il y a 15 ans avec Street View de Google Maps

Si tu as déjà rêvé d’être un voyageur dans le temps comme Doc Brown mais que tu n’as pas de DeLorean personnalisé, c’est l’occasion. Depuis près d’une décennie, tu peux voyager dans le passé pour voir comment un endroit a changé au fil des années en explorant les images de Street View sur Google Maps pour ordinateur.

En 2014, Google Maps a lancé cette fonctionnalité, basée sur des images historiques de collections précédentes de Street View remontant à 2007, afin de créer cette capsule temporelle numérique du monde.

Comment explorer ta rue à différentes années avec Street View sur mobile

Ouvre l’application Google Maps sur MIUI. Recherche un endroit dans le monde que tu veux voir comment il a changé, par exemple ta rue – nous avons essayé avec le marché de San Ildefonso, dans la rue Santa Bárbara de Madrid. Clique sur la miniature de la photo dans l’interface de la carte pour ouvrir la vue Street View. Tu verras la vue de rue occupant 80% de l’écran. Vois-tu en bas où le nom de la rue est indiqué ? Il te dira l’âge de la photo – « il y a un an, il y a 7 mois ». Clique sur « Voir plus de dates ». Un carrousel d’images s’ouvrira, remontant dans le passé jusqu’en 2008-2007 au maximum. Clique sur l’année que tu veux pour voir l’évolution de cette zone.

Si tu utilises un ordinateur avec Google Maps ouvert, si tu vois une icône d’horloge en haut à gauche d’une image Street View, tu peux cliquer dessus et déplacer le curseur dans le temps et sélectionner une miniature pour voir le même endroit il y a des années ou des saisons antérieures.

Avec cette fonction cachée de Street View, tu peux voir la croissance d’un monument depuis ses fondations, comme la Tour de la Liberté de New York ou le Stade de la Coupe du Monde 2014 de Fortaleza (Brésil). Cette nouvelle fonction peut également servir de chronologie numérique de l’histoire récente, comme la reconstruction après le dévastateur tremblement de terre et tsunami de 2011 à Onagawa (Japon). Tu peux même expérimenter différentes saisons et voir ce que ça ferait de circuler sur les routes italiennes en été et en hiver.

