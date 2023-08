Comment convertir la carte SD en mémoire interne sur Android

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour convertir une carte SD en partie de la mémoire interne de votre appareil.

Une carte SD qui peut être utilisée sur les téléphones Android.

Il devient de plus en plus difficile de trouver des téléphones qui prennent en charge les cartes SD. Habituellement, les fabricants optent pour inclure au moins 128 Go de mémoire interne et proposent des alternatives de stockage dans le cloud. Cette situation rend la possibilité d’ étendre la mémoire interne avec une carte SD de plus en plus difficile à trouver sur les appareils. Mais en quoi consiste-t-elle vraiment ?

Dans cet article, je vais expliquer ce que indique convertir la carte SD en mémoire interne sur Android, comment le faire et quelle est la méthode pour vérifier si votre téléphone est compatible avec cette fonctionnalité. Je vous fournirai toutes les informations dont vous avez besoin à ce sujet.

Que indique convertir la carte SD en mémoire interne ?

Par défaut, lorsqu’une carte SD est insérée dans un appareil Android, elle est considérée comme un périphérique de stockage externe. Par conséquent, bien qu’elle vous permette d’étendre l’espace disponible pour stocker des fichiers, la carte SD n’est pas utilisée pour l’installation d’applications et d’autres tâches système. Du moins pas par défaut.

La solution pour que cela cesse d’être un problème est de convertir la carte SD en stockage interne. De cette manière, le système cesse de considérer l’unité comme externe et la traite comme si elle faisait partie de la mémoire intégrée à l’appareil.

Une carte SD qui a été convertie en stockage interne cesse d’être visible de manière traditionnelle. Autrement dit, vous ne pouvez pas y envoyer manuellement des fichiers ou effectuer d’autres opérations. En réalité, elle disparaît de l’explorateur car elle fait maintenant partie de la mémoire interne. Cette procédure permet réellement d’étendre le stockage.

Par exemple, si vous avez un téléphone avec 32 Go et que vous insérez une carte microSD de 32 Go, vous disposerez de 32 Go pour installer des applications et enregistrer des fichiers système tels que le cache des applications. De plus, vous disposerez de 32 Go pour enregistrer des photos, des vidéos et d’autres fichiers. Cependant, en convertissant la carte SD en stockage interne, votre téléphone aura l’impression d’avoir 64 Go et non pas 32 Go + 32 Go.

Précautions à prendre avant de convertir une carte SD en stockage interne

Il y a deux choses à prendre en compte avant de convertir la carte SD en mémoire interne pour votre téléphone :

Compatibilité réduite . Cette procédure est peu courante de nos jours. Non seulement de moins en moins de téléphones permettent l’utilisation de cartes SD, mais ceux qui le font ne permettent généralement pas de les convertir en mémoire interne.

. Cette procédure est peu courante de nos jours. Non seulement de moins en moins de téléphones permettent l’utilisation de cartes SD, mais ceux qui le font ne permettent généralement pas de les convertir en mémoire interne. La carte est complètement effacée . Pour effectuer la procédure, la carte SD doit être formatée. Avant de continuer, copiez tous les fichiers sur un autre support de stockage pour ne pas perdre les informations.

. Pour effectuer la procédure, la carte SD doit être formatée. Avant de continuer, copiez tous les fichiers sur un autre support de stockage pour ne pas perdre les informations. Stockage plus lent. La vitesse du lecteur de cartes SD et de la carte elle-même conditionne les performances de l’appareil. Il est possible que vous voyiez le message « Votre carte SD fonctionne lentement ».

Comment convertir une carte SD en stockage interne sur Android

La procédure habituelle pour convertir une carte SD en stockage interne est la suivante :

Ouvrez les paramètres. Appuyez sur Stockage. Sélectionnez Carte SD. Si elle n’apparaît pas, assurez-vous de l’avoir insérée correctement. Ouvrez le menu des trois points et appuyez sur Paramètres de stockage. Sélectionnez Formater comme interne. Confirmez que vous voulez continuer avec l’option Formater la carte SD qui apparaît dans le menu contextuel. Attendez que le processus se termine.

À partir de ce moment-là, la carte SD sera intégrée au stockage interne de l’appareil.

