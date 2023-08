Comment planifier des voyages en utilisant l’IA

Nous vous montrons comment utiliser 4 intelligences artificielles pour faciliter votre voyage.

Voyager est bien plus simple, sûr et confortable en utilisant l’intelligence artificielle

Planifier un voyage est une tâche compliquée, mais vous pouvez utiliser des intelligences artificielles pour vous aider. Nous allons vous expliquer comment planifier un voyage avec l’IA. De cette manière, elle pourra vous dire quels endroits valent la peine d’être visités, quels sont les horaires recommandés pour cela et même être capable de concevoir des itinéraires entre plusieurs villes dans le délai que vous indiquez.

Les meilleures IA pour planifier des voyages et comment les utiliser

ChatGPT

Nous pouvons utiliser le chatbot d’OpenAI gratuitement, mais seulement dans sa version 3.5. Il est également possible d’utiliser la version 4, mais la manière de le faire est un peu plus élaborée. La version 3.5 nous suffit. Ci-dessous, nous vous fournirons le lien vers son site Web, mais vous pouvez également y accéder depuis ses applications pour Android et iPhone.

ChatGPT

Téléchargez ChatGPT pour Android

Téléchargez ChatGPT pour iPhone

Une fois que vous l’ouvrez, que devez-vous faire? Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, depuis les 5 restaurants bon marché du centre-ville de la ville que vous visitez, jusqu’aux lieux les plus importants et dans quel ordre les visiter de manière efficace. Ses limites sont celles que vous imaginez.

Un bon exemple est celui que nous vous montrons sur l’image ci-dessous, où nous demandons à ChatGPT de planifier un itinéraire des lieux emblématiques de Bruges (Belgique). Il crée un plan de 2 jours divisé en matinées et après-midis dans lequel il vous dit quoi visiter et à quelle heure il y a moins de monde. Vous pouvez lui demander quelque chose de similaire, mais aussi ajouter vos propres demandes, par exemple, en indiquant combien de jours vous passerez dans une ou plusieurs villes.

Google Bard

Bard est l’intelligence artificielle de Google. Il a mis du temps à arriver en Europe en raison de « problèmes de confidentialité », mais il est finalement arrivé. Il fonctionne de manière similaire à ChatGPT, car c’est un chatbot qui répond à vos demandes. C’est précisément pour cela que vous pouvez lui demander les mêmes choses. Pour l’utiliser, accédez à son site Web, car il n’a pas d’application.

Google Bard

Il est capable de créer des itinéraires d’1, 2 ou plusieurs jours dans une ville, de vous conseiller sur le niveau de sécurité de cette ville ou de vous donner des indications sur les transports en commun. À titre d’exemple, nous lui avons demandé de concevoir un itinéraire de 14 jours en Italie où nous ferions étape dans plusieurs villes, qu’il nous dise quoi voir dans chacune d’entre elles et nous recommande des hôtels bon marché.

Bing Chat

Bing Chat est l’IA de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Il est complètement gratuit et offre plusieurs modes de conversation : Créatif, Équilibré et Précis. Dans ce cas, nous vous recommandons de choisir Équilibré. Une fois que vous l’avez choisi, vous pouvez faire les mêmes choses qu’avec les autres chatbots, comme lui demander de concevoir des itinéraires de voyage ou lui demander où manger bon marché. Utilisez-le depuis le navigateur Bing ou en téléchargeant ses applications pour Android et iPhone.

Bing Chat

Téléchargez Bing Chat pour Android

Téléchargez Bing Chat pour iPhone

C’est assez complet, car il peut insérer des cartes, des images ou des liens vers des sites web de restaurants, de lieux ou de pages d’intérêt. De cette manière, il vous permet de vous faire une bonne idée de votre voyage sans avoir besoin d’ouvrir d’autres onglets pour vous situer.

Stable Diffusion

Stable Diffusion n’est pas seulement capable de créer des images spectaculaires, mais aussi de planifier des voyages grâce à ChatGPT 3.5. Vous pouvez l’utiliser depuis son site web.

Stable Diffusion web

Il fonctionne de la même manière que les précédents, vous pouvez donc lui demander ce que vous voulez, comme créer des itinéraires pour visiter plusieurs villes dans un même pays ou lui demander où séjourner bon marché, des conseils pour les touristes ou des bars peu connus qui valent le coup. Le seul inconvénient est qu’il fonctionne un peu lentement.

Idées pour poser des questions à l’IA

Nous vous avons suggéré plusieurs demandes que vous pouvez faire à l’IA pour planifier votre voyage, mais nous vous laisserons d’autres idées intéressantes pour vous inspirer :

Fais-moi un plan pour voir le meilleur de Paris avec moins de 100 euros.

Quels sont les conseils les plus importants si je vais à Sao Paulo ?

Créez un itinéraire et indiquez-moi quels transports je dois prendre pour aller de Southampton (Angleterre) à Sterling (Écosse).

Concevez un itinéraire à vélo passant par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Quels bars de Liverpool sont recommandés en dehors du Cavern Club ?

Comment puis-je me rendre de Lyon à Milan à pied ?

Fais-moi faire un voyage dans les pays baltes où je traverserai la mer, en indiquant où je dois prendre chaque ferry.

Surveillez ce que dit l’IA

L’intelligence artificielle est capable de créer des guides touristiques et de planifier des voyages, mais vous devez surveiller ce qu’elle vous dit. Ne faites pas comme Microsoft, qui a publié sans vérification un guide touristique d’Ottawa qui recommandait aux touristes de se rendre à une banque alimentaire pour les personnes en situation de pauvreté.

Il est important de souligner qu’actuellement, de nombreux sites web de voyages et blogs utilisent l’IA pour concevoir des guides touristiques. La plupart donnent de bons résultats, bien qu’un être humain doive les revoir. C’est pourquoi nous vous avons simplement expliqué comment faire ce que font ces sites, mais à votre manière.

Actuellement, les intelligences artificielles sont capables de vous aider à planifier un voyage, mais elles peuvent également accomplir de plus en plus de tâches. Elles sont déjà capables de composer de la musique ou de créer des images, mais elles peuvent également remplir des fonctions plus nobles, comme aider les personnes âgées qui souffrent de solitude.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :