Qu’est-ce que l’itinérance de données et comment l’activer ?

Pour éviter des factures de plusieurs milliers d’euros, vérifiez les tarifs que votre opérateur vous facture pour vous connecter à des réseaux mobiles hors de France

Faites attention à activer l’itinérance des données lorsque vous voyagez à l’étranger

Faites attention lorsque vous vous connectez à Internet en dehors de votre pays, de nombreux touristes ont dû payer une facture de plusieurs milliers d’euros pour le faire. Si vous souhaitez utiliser le réseau mobile en dehors de la France, ou du pays où votre opérateur opère, vous devez activer l’itinérance des données. Avant de le faire, il est important de vérifier quelles sont les tarifs que votre compagnie vous facturera, car beaucoup d’entre elles sont astronomiques.

Qu’est-ce que l’itinérance des données

La première chose que nous devons clarifier, c’est que l’itinérance des données est la même chose que le roaming. Le premier nom est en français et le deuxième en anglais, mais ce sont exactement la même chose.

Le fait est que l’itinérance des données consiste à utiliser le réseau mobile d’un autre opérateur lorsque vous voyagez en dehors de votre pays. Lorsque nous sortons du pays, nous ne restons pas sans internet, nous nous connectons simplement à un autre réseau disponible. De cette façon, nous pouvons continuer à passer des appels, à aller sur Twitter ou à regarder Netflix, mais en utilisant un autre réseau. Le problème, c’est que le coût d’utilisation de ce réseau est souvent disproportionné.

De nombreux touristes espagnols ont souffert en recevant une facture de plusieurs milliers d’euros pour s’être connectés à Internet à l’étranger. C’est pourquoi, si vous voyagez, vous devez connaître les conditions fixées par votre opérateur pour l’utilisation d’un réseau étranger. Sinon, la surprise peut être importante, bien que de nombreux opérateurs fixent une limite pour éviter que la consommation et la facture correspondante ne dépassent un certain seuil.

Le roaming n’est pas la même chose que les appels internationaux

L’itinérance des données ou le roaming est la même chose, mais ce ne sont pas les mêmes que les appels internationaux. Ce sont des appels effectués de France vers une autre numérotation de pays. Il est important de le préciser pour éviter les frais supplémentaires, car les appels internationaux sont régis par d’autres conditions.

Voyager en Europe ou dans le reste du monde

Lorsque nous parlons de roaming, il est essentiel de différencier entre voyager en Europe ou dans le reste du monde. Depuis le 15 juin 2017, si vous voyagez dans l’Espace économique européen, vous bénéficierez des mêmes conditions de données, d’appels et de SMs qu’en France, sans frais supplémentaires. Cela indique que vous n’aurez pas à payer de supplément pour chaque gigaoctet consommé ou pour passer un appel.

Cela change si vous voyagez en dehors de l’EEE, car les tarifs de roaming varient selon le pays. La meilleure façon de savoir combien cela vous coûtera est de le consulter sur le site web ou l’application de votre opérateur. Votre opérateur doit avoir une section indiquant les conditions de voyage à l’étranger.

Votre opérateur doit vous montrer les conditions de l’itinérance des données

D’autre part, Andorre, la Suisse ou le Royaume-Unis ne font pas partie de l’Espace économique européen. Ces pays ne font pas partie de cet espace (le Royaume-Unis en faisait partie, mais a quitté l’association avec le Brexit). Les tarifs appliqués à l’Espace économique européen ne s’appliqueront pas à ces pays.

Comment activer l’itinérance des données

En général, l’itinérance des données est désactivée par défaut sur nos appareils. C’est fait pour éviter les frais supplémentaires sans que nous nous en rendions compte. Nous devrons l’activer manuellement. Les étapes à suivre dépendent de la marque et du modèle du téléphone, voire du système d’exploitation qu’il intègre, mais nous vous donnerons des indications générales pour Android et iPhone. Pour la désactiver, faites la même chose mais inversez la dernière étape.

Android : activez l’itinérance des données

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Réseaux mobiles .

. Appuyez sur Itinérance des données .

. Activez l’itinérance des données.

Comme nous l’avons dit, cela s’active différemment sur chaque téléphone. Par exemple, sur les téléphones Xiaomi, vous devrez accéder à Cartes SIM et réseaux mobiles, pas à Réseaux mobiles. Les sections disponibles sur chaque téléphone dépendent de celui-ci ; cependant, la clé est généralement d’accéder à la section Réseaux mobiles. À partir de là, il sera facile de trouver l’option pour activer l’itinérance des données.

iPhone : activez l’itinérance des données

Ouvrez l’application Paramètres .

. Appuyez sur Téléphone ou Données mobiles .

ou . Sélectionnez Options de données mobiles .

. Activez l’itinérance des données.

Conseils si vous voyagez dans un pays sans roaming

Si vous voyagez dans un pays où l’itinérance des données est excessivement chère, vous ne pourrez vous connecter à Internet que via le WiFi. C’est une excellente option pour éviter les surprises désagréables sur votre facture, mais nous vous recommandons de vous connecter uniquement à des réseaux WiFi sécurisés. Il existe plusieurs réseaux WiFi qui volent les informations personnelles des personnes qui s’y connectent. Cela se produit non seulement à l’étranger, mais aussi dans votre pays, mais lorsque vous êtes à l’étranger, vous devez être plus vigilant car vous avez plus tendance à vous connecter à des réseaux WiFi inconnus.

Il est préférable de vous connecter à celui de l’hôtel et à ceux des établissements sécurisés. Par exemple, se connecter à celui de McDonald’s est généralement sûr, mais cela peut ne pas être le cas pour un établissement quelconque. Si vous voyez des réseaux WiFi sans mot de passe, vérifiez qui les propose. Enfin, si vous voyez certains dont le nom vous incite à vous connecter, vous pouvez pratiquement les exclure car beaucoup d’entre eux sont des pièges pour les touristes.

En dehors du WiFi, nous vous recommandons de désactiver l’itinérance des données pour éviter d’activer le réseau mobile par erreur. Comme nous vous l’avons dit précédemment, cela est généralement désactivé par défaut, mais il vaut mieux vérifier s’il est activé avant le voyage. En le faisant avant de mettre les pieds à l’étranger, vous vous assurez de ne pas utiliser leur réseau à tout moment.

D’autre part, si vous devez passer un appel, il vaut mieux utiliser WhatsApp ou une application conçue à cet effet. Dans le cas où vous voyagez dans un pays où le roaming ne modifie pas les conditions ou les prix de votre opérateur, vous pouvez faire la même chose que vous feriez en France. Cependant, comme nous parlons ici de pays où nous n’utiliserons pas leur couverture, il vaut mieux appeler ou passer des appels vidéo via WhatsApp. Les appels WhatsApp fonctionnent via Internet, ce ne sont pas des appels traditionnels, et ils peuvent connecter plusieurs personnes.