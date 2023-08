L’histoire de comment Steve Jobs a révélé son côté sombre pour une photo avec le premier iMac

Le journaliste Steven Levy révèle une histoire jamais racontée sur Steve Jobs.

Apple n’aurait jamais été la même sans Steve Jobs

Steve Jobs était l’un des plus grands génies de l’industrie technologique, mais il était également connu pour ses accès de colère. Il y a 25 ans, lors d’une séance de photographie pour promouvoir le lancement de l’iMac, le défunt PDG d’Apple a été protagoniste d’une histoire qui est restée cachée jusqu’à aujourd’hui. Le journaliste Steven Levy l’a révélée dans un article du média Wired.

Jobs ne supportait pas ce photographe depuis 13 ans

En 1998, le premier iMac a été annoncé, l’un des ordinateurs les plus importants de l’histoire, à l’origine des Mac que nous avons aujourd’hui. Pour promouvoir le lancement, une séance de photos a été organisée dans laquelle Jobs posait. Malheureusement pour le cofondateur d’Apple, l’un des photographes chargés de cette séance était une vieille connaissance qu’il n’appréciait pas.

Quand il est arrivé à la séance et a découvert qui il était, il a explosé de colère. Il s’agissait d’un photographe qui lui avait déjà fait une séance photo en 1985, pour promouvoir NeXT, l’entreprise qu’il avait fondée après avoir quitté Apple un an plus tôt (bien qu’il serait revenu en 1996). Cette séance lui avait paru désastreuse, donc il ne faisait pas confiance au photographe, même si 13 ans s’étaient écoulés depuis. Le nom de ce dernier n’a pas été révélé.

Heureusement, un autre photographe, Moshe Brakha, se trouvait sur les lieux et a réussi à le calmer avec l’aide de l’équipe des relations publiques d’Apple, qui a dû supplier Jobs de poursuivre la séance. Il l’a fait, et c’est Brakha qui a pris les photos. Le travail de ce dernier était impeccable, ce qui lui a valu le respect du cofondateur de la pomme croquée.

La version irascible et agressive de Jobs a été surnommée « Steve malo » par son biographe, Walter Isaacson. De temps en temps, il reprenait le dessus, se retournant contre ses partenaires, publicitaires et employés de manière désagréable. Malgré cela, de nombreux employés ont affirmé que travailler pour lui en valait la peine, bien qu’il soit irascible. Son héritage nous a laissé un ensemble de produits d’excellente qualité.

Vous pouvez lire l’article original de Levy à partir de ce lien, mais il est écrit en anglais et vous devez être un abonné payant pour y accéder intégralement. Heureusement, Wired dispose de sa version en français, où vous pouvez lire la traduction en français gratuitement. Accédez-y en cliquant sur ce lien.

