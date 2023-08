Google Keep évolue avec sa nouvelle fonction: voici comment formater le texte de vos notes

Google Keep vous permet désormais de mettre en forme vos textes en gras, souligné, italique et titres.

L’application Google Keep sur un téléphone Android

Google Keep est, sans aucun doute, l’une des applications de notes les plus populaires pour Android aujourd’hui, grâce à sa simplicité d’utilisation et à la possibilité de synchroniser les notes entre différents appareils avec votre compte Google, mais il est encore loin d’autres alternatives telles que OneNote ou Notion en termes de fonctionnalités.

C’est pourquoi la société de Mountain View travaille depuis un certain temps pour améliorer son application de notes avec l’une de ses fonctionnalités les plus attendues et après plusieurs mois d’attente, Google Keep vient d’être mis à jour avec l’option de mise en forme du texte de vos notes.

La prise en charge du formatage du texte arrive sur Google Keep

Si la semaine dernière, l’expert en Android, Mishaal Rahman, avait avancé dans un post sur X (l’ancien Twitter) que Google Keep était en train de mettre en place le formatage du texte pour les notes, hier, Google a publié un billet sur le blog officiel de Workspace confirmant que cette nouvelle fonction était déjà disponible pour tous les utilisateurs de Google Workspace avec des comptes personnels Google.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessus, désormais, lorsque vous écrivez une note sur Google Keep, un nouveau bouton apparaîtra dans la barre d’outils inférieure avec une icône représentant une lettre « A » soulignée et si vous cliquez dessus, vous pourrez mettre le texte sélectionné en gras, en italique ou le souligner et choisir parmi différents types d’en-têtes tels que H1 et H2.

Par contre, veuillez noter que cette fonctionnalité n’est disponible, pour le moment, que dans l’application Android et qu’elle ne fonctionne qu’avec les nouvelles notes, bien qu’il soit prévu que Google l’étende aux notes déjà créées dans un court laps de temps.

Si vous avez mis à jour Google Keep à sa dernière version et que cette nouvelle fonctionnalité de mise en forme du texte n’apparaît pas encore, ne vous inquiétez pas, car cette nouvelle fonctionnalité de l’application de prise de notess de la grande G mettra encore quelques semaines à être disponible pour tous les utilisateurs.



