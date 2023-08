Ton téléphone Xiaomi possède un modem USB caché à l’intérieur pour avoir du WiFi n’importe où : voici comment l’activer, c’est aussi simple que ça

Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la capacité de nos téléphones Xiaomi à partager Internet sans fil avec d’autres appareils ou ordinateurs, un outil qui peut nous permettre d’avoir une connexion en tout temps, peu importe où nous sommes, mais il se peut qu’un ordinateur à partir duquel vous essayez de vous connecter n’ait pas de carte réseau ou ne soit pas capable de se connecter correctement via WiFi à un réseau spécifique.

C’est pourquoi Xiaomi nous offre parmi les paramètres de MIUI 13 une fonctionnalité qui va nous sauver la vie dans ce genre de cas, un outil qui permet d’utiliser notre smartphone comme un routeur USB standard et qui, de plus, est extrêmement simple à configurer comme nous allons vous le montrer ci-dessous.

Comment partager Internet avec votre téléphone Xiaomi via USB

Comme nous venons de le mentionner, la connectivité 3G, 4G ou 5G de votre téléphone portable pourra être utilisée via le port USB pour que votre ordinateur puisse recevoir une connexion sans avoir besoin d’une carte réseau classique, ce qui peut nous sauver dans certaines situations où nous ne pouvons pas nous connecter physiquement à un réseau WiFi conventionnel.

De plus, la manière de le configurer est très simple car vous n’aurez même pas besoin de configurer un point d’accès mobile comme pour les connexions sans fil, il vous suffira de connecter votre téléphone via USB à votre PC et de suivre les étapes suivantes:

Une fois votre téléphone connecté via USB à votre ordinateur, ouvrez les paramètres et accédez à la section « Point d’accès mobile »

Maintenant, il vous suffit de faire défiler vers le bas et d’activer l’option « Partager Internet via USB »

En faisant cela, vous pourrez avoir Internet pour vos appareils WiFi où que vous alliez. Que ce soit à la plage, à la montagne et même à l’étranger, en utilisant la connexion en roaming que votre opérateur vous fournit. Un outil vraiment utile, surtout maintenant que les opérateurs ne cessent d’ajouter des gigas de données à nos forfaits.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :