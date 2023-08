Si vous en avez assez de prendre des photos de qualité médiocre avec votre Xiaomi et que WhatsApp dégrade leur qualité, nous avons de bonnes nouvelles pour vous : voici comment envoyer des photos en HD

Chaque jour, dans toutes les maisons et avec toutes les marques de téléphones, cela se produit également chez Xiaomi. WhatsApp est le standard de la messagerie instantanée entre téléphones depuis des années, malgré les tentatives de la concurrence, et bien qu’il ait de nombreux aspects positifs, il en a également du côté opposé. Et l’un des pires qu’il a est qu’il applique une compression assez agressive aux photos lorsque nous les envoyons.

Donc, vous partez en voyage, vous faites des photos spectaculaires de couchers de soleil, de levers de soleil, de plages et de bâtiments historiques, sans parler de la tonne de selfies, et lorsque vous les envoyez par WhatsApp, elles semblent avoir été prises par un téléphone de 2005. Mais cela peut être résolu, heureusement, grâce à la dernière mise à jour de WhatsApp, qui permet maintenant d’envoyer des photos HD sans perte de qualité.

Voici comment envoyer des photos HD via WhatsApp sur votre Xiaomi

Jusqu’à récemment, pour pouvoir envoyer des photos haute résolution via WhatsApp, il fallait faire une petite astuce. Nous devions choisir l’envoi de documents, et non de photos. Une fois dans ce menu, et avec le navigateur de fichiers devant nous, nous choisissions le dossier de photos du téléphone et y attachions celles que nous voulions. Ce système fonctionne encore aujourd’hui et, en tout état de cause, il est comme l’envoi de photos par e-mail.

La clé est que, étant donné qu’il s’agit de documents, WhatsApp n’essaie même pas de les compresser, sinon il devrait envoyer les fichiers au format ZIP, RAR ou autre compatible. Tout simplement, les photos envoyées en tant que fichiers passent directement par la conduite de notre connexion Internet d’un téléphone à un autre. Cependant, de l’autre côté, elles ne peuvent pas être visualisées automatiquement, mais l’application WhatsApp de destination les télécharge pour que nous puissions ensuite les voir dans la galerie.

Mais avec sa dernière mise à jour, WhatsApp a enfin résolu ce problème. Maintenant, WhatsApp nous permet de choisir la qualité des photos que nous envoyons, quelque chose qui n’apparaissait auparavant que lorsque nous envoyions plusieurs photos à la fois. WhatsApp nous permet maintenant de choisir entre deux options, la « Qualité standard » qui envoie les photos compressées, ou la « Qualité HD » qui envoie les photos sans compression.

Pour pouvoir activer ce nouveau mode d’envoi, vous devrez sélectionner la photo que vous voulez envoyer et, dans la fenêtre où l’on vous demande d’ajouter un commentaire, vous aurez à disposition un nouveau bouton. À côté des boutons classiques pour recadrer la photo, la dessiner ou ajouter des stickers, vous aurez un bouton « HD » qui permet de changer la qualité de la photo. C’est aussi simple que ça.

Ainsi, lorsque cette mise à jour sera disponible pour votre téléphone Xiaomi, WhatsApp vous permettra enfin d’envoyer des photos avec la même qualité que celle avec laquelle vous les avez prises. Le fichier voyagera d’un téléphone à un autre sans aucune compression. Ils occuperont plus d’espace de stockage sur le téléphone, bien sûr, mais en échange, nous pourrons envoyer les photos avec une haute qualité. Pour les stocker, par exemple, ou si nous voulons les imprimer en haute qualité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :