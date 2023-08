Je dois partir et ma Xiaomi Smart Band refuse de se connecter au téléphone portable : comment résoudre ce problème

Que ce soit pour faire de l’exercice, surveiller votre santé, la qualité de votre sommeil ou consulter les notifications qui arrivent sur votre téléphone portable, les bracelets intelligents ou smartbands sont passés d’une curiosité à un indispensable ces dernières années. Et Xiaomi est l’une des marques qui a misé sur ces wearables, qui restent une partie importante de leur écosystème.

En réalité, nous avons justement vu cette semaine leur nouvelle proposition : un Xiaomi Smart Band 8 Pro qui brise la barrière entre les bracelets et les montres intelligentes, rapprochant ces deux types en une seule proposition. Mais parfois, le problème est que votre smartband ne veut pas se connecter à votre téléphone portable, et vous obtenez une erreur du type :

« Impossible de jumeler »

« Redémarrez le bracelet et réessayez »

« Connectez-vous à l’application pour mettre à jour »

Chargez votre Mi Band

Parfois, en raison d’un niveau de batterie faible, le Mi Band ne peut pas se connecter au téléphone ou à l’application Mi Fit. La première chose à faire est de vérifier le niveau de charge du bracelet intelligent, car souvent la connexion échoue simplement parce que le smartband a presque plus de batterie. Vérifiez la batterie et le pourcentage d’utilisation restant sur le wearable. Chargez-le à 100% et essayez de l’appareiller.

Réinitialiser et appareiller correctement

La vieille et simple réinitialisation est la première solution à essayer et c’est souvent la première qui fonctionne. Réinitialisez d’abord votre Smart Band – certaines ont cette option dans le dossier Paramètres. Ensuite, redémarrez votre téléphone et essayez à nouveau l’appareillage.

Comme le raconte Xiaomi dans ce post sur son forum officiel, « la bonne façon de jumeler le Mi Band est avec l’application Mi Fit. Vous ne devez pas le connecter directement via Bluetooth. Si vous l’avez déjà jumelé avec votre téléphone via Bluetooth, vous devrez le désappareiller ».

Pour les appareiller avec l’application Mi Fit :

Ouvrez l’application Mi Fit sur votre téléphone. Appuyez sur l’icône d’ajout en haut de l’écran et sélectionnez Bande. Si tout se passe bien, votre bande vibrera. Suivez les instructions à l’écran pour la connecter.

Dissocier / Supprimer Mi Band de l’appareillage Bluetooth

Même si vous n’avez pas directement assorti la bande à votre téléphone, vous devez la supprimer de vos connexions Bluetooth.

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone Appuyez sur Bluetooth. En dessous de la liste des appareils assortis/connectés, vous trouverez le Mi Band. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’appareil Android Sélectionnez Dissocier et confirmez si on vous le demande. Enfin, redémarrez l’appareil et essayez de le jumeler à nouveau.

Dissocier depuis l’application Mi Fit

Si vous aviez le Xiaomi Smart Band connecté à Mi Fit et qu’il présente des problèmes de jumelage, essayez de le dissocier de l’application. Pour cela :

Ouvrez l’ application Mi Fit sur votre téléphone

sur votre téléphone Appuyez sur Profil puis recherchez le nom de votre bande

puis recherchez Faites défiler vers le bas et appuyez sur Dissocier

Maintenant, redémarrez votre appareil et essayez de connecter le Mi Band à l’application Mi Fit à nouveau.

Effacer le cache et les données de l’application Mi Fit

Comme nous l’avons déjà mentionné, parfois en raison d’un dysfonctionnement du système ou d’un problème de cache, le Mi Band peut ne pas se connecter facilement à l’application Mi Fit. Une autre façon de résoudre le problème de jumelage du Mi Band est de vider le cache et les données de l’application Mi Fit. Effacer le cache ou les données ne supprimera aucune des données synchronisées du Mi Band. Cependant, notez que toutes les configurations que vous avez personnalisées dans l’application seront supprimées.

Pour effacer le cache et les données, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil. Allez dans Applications sur votre appareil Android Sélectionnez Gérer les applications Sélectionnez l’application Mi Fit Voyez-vous l’option Stockage et Supprimer les données? Effacez toutes les données et le cache. Redémarrez votre téléphone.

Mettez à jour l’application Mi Fit

Après plusieurs tentatives, si le Mi Band ne se connecte pas à votre téléphone, vous devrez peut-être mettre à jour l’application :

Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil Android Appuyez sur Menu et allez dans Mes applications et jeux Si Mi Fit a une mise à jour en attente, vous verrez le bouton Mise à jour à côté d’elle Redémarrez votre téléphone et essayez de le jumeler Si cela ne fonctionne pas, essayez de supprimer et réinstaller l’application Mi Fit

Réinitialisation d’usine de Mi Band

Si la bande ne se connecte toujours pas, vous devriez essayer de la réinitialiser aux paramètres d’usine. Cela ne supprimera pas les données synchronisées. Si cela ne fonctionne pas, le problème est probablement physique et vous devrez l’envoyer à un service agréé Xiaomi pour qu’il l’examine.

Source | Xiaomi Community

