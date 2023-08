Récupérez votre espace de stockage : voici comment éliminer la section ‘Autres’ dans la mémoire de votre Xiaomi pour économiser beaucoup d’espace sur MIUI.

Le stockage de nos appareils est un élément clé. Au cours des dernières années, la question de l’augmentation et de l’optimisation de cet espace pour pouvoir stocker nos photos ou fichiers sans perte de performance par notre appareil se pose toujours.

Si nous examinons la section de stockage de notre téléphone Xiaomi, nous découvrirons une section appelée « Autres » qui, au fil du temps, occupe de plus en plus d’espace. Il est disponible sur tous les Xiaomi, Redmi ou POCO, que vous ayez installé MIUI 11, MIUI 12, MIUI 13 ou MIUI 14. Dans cet article, nous vous expliquerons quels types de fichiers composent cette section et comment vous pouvez les supprimer afin qu’ils occupent le moins d’espace possible sur votre smartphone.

Quels fichiers trouve-t-on dans la section « Autres » de notre Xiaomi

La section ‘Autres’, comme son nom l’indique, correspond aux différents fichiers qui ne sont pas inclus dans les autres catégories telles que les images, les applications et les données, etc. Parmi ces informations, vous pouvez trouver des sauvegardes effectuées par le système lui-même ainsi que les fichiers temporaires classiques générés au fil du temps. Et oui, vous pouvez vous en débarrasser.

Il est donc fortement recommandé que nous surveillions régulièrement la quantité d’espace occupée par cette section, car nous pouvons facilement supprimer certains fichiers qui nous aideront à avoir plus d’espace que ce que nous avons initialement disponible.

Comment supprimer la section « Autres » sur mon téléphone Xiaomi

Dans ce cas, nous pouvons utiliser différentes méthodes pour supprimer facilement cette section. Toutes ne posent pas trop de difficultés, et avec elles, nous parviendrons à supprimer des fichiers temporaires qui ne contribuent rien à notre quotidien mais qui occupent inutilement une grande quantité d’espace de stockage de notre appareil mobile.

Pour procéder, il existe trois méthodes pour supprimer la section « Autres ». Les voici :

Effectuer un nettoyage avec l’outil spécifique de l’application de sécurité MIUI

Vérifier la taille occupée par vos applications et contrôler les fichiers temporaires qu’elles génèrent

Vérifier régulièrement les sous-dossiers du dossier ‘MIUI’ dans la racine de votre téléphone pour supprimer les fichiers temporaires

En utilisant l’outil de l’application de sécurité MIUI, dont nous avons déjà parlé sur NetcostSecurity et qui nous offre de nombreux avantages, nous pouvons facilement démarrer une analyse automatique de tous les fichiers stockés, puis supprimer d’un simple clic ce type de fichiers que nous ne voulons pas qu’ils occupent de l’espace de stockage. Pour effectuer cette analyse, il vous suffit de :

Accéder à l’application Security de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO

Sélectionner l’option « Nettoyeur »

L’application effectuera automatiquement une analyse des fichiers, une fois terminée, cliquez sur « Nettoyer »

Le deuxième mécanisme dont nous vous parlons consiste à vérifier la taille occupée par vos applications installées et que vous pouvez même supprimer facilement leurs fichiers temporaires pour libérer un peu d’espace. Pour cela, il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre appareil Xiaomi, Redmi ou POCO

Sélectionnez l’option « À propos du téléphone » et accédez à la section « Stockage »

Une fois à l’intérieur, sélectionnez l’option « Afficher les détails de l’application »

Sélectionnez l’application dont vous souhaitez effacer le cache et les données

Cliquez sur l’option « Effacer le cache » ou « Effacer toutes les données » en fonction de vos besoins

Enfin, nous devons vous parler des fichiers avec l’extension .log que vous trouverez dans le dossier MIUI via l’explorateur de fichiers de votre téléphone. Dans ce dossier, vous trouverez des fichiers de taille considérable que vous pouvez supprimer en toute sécurité, car ce sont des fichiers temporaires qui ne sont pas utiles lors de l’utilisation du système.

Et pour accéder à ce dossier, suivez ces étapes :

Ouvrez le gestionnaire de fichiers de votre téléphone Xiaomi

Accédez à l’option « Stockage »

Sélectionnez le dossier « MIUI »

Cliquez sur le dossier « Debug_log »

Sélectionnez les fichiers .log de ces dossiers que vous voulez supprimer et supprimez-les. C’est terminé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :