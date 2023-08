L’histoire de comment Bill Gates est captivé par ChatGPT : « C’est trop bon ».

Pour Gates, voici les raisons pour lesquelles l’IA est absolument incroyable.

C’est la raison pour laquelle Bill Gates est tombé amoureux de l’IA

Bill Gates a prédit que les emplois disparaîtront à cause de l’IA et il a également longuement discuté de son importance dans d’autres domaines tels que les professions qui pourraient vous rendre riches à l’avenir. En réalité, le magnat milliardaire affirme que l’IA peut être utilisée pour contrer une prédiction apocalyptique. Il est vrai que Gates est devenu mondialement célèbre grâce à ses prédictions lorsqu’il a été capable de prévoir l’arrivée du COVID-19 et il a également pu prédire quand les vaccins seraient disponibles et la fin de la pandémie.

Il a maintenant longuement discuté dans son propre podcast de comment il est tombé amoureux de l’IA et des raisons pour lesquelles il en a besoin dans sa vie.

La révélation de Bill Gates

Dans « Unconfuse Me », le dernier épisode du podcast personnel de Bill Gates, il a longuement discuté de l’IA. C’est l’un des sujets qui le passionnent le plus et l’un de ceux qui l’obsèdent le plus. Avec Sal Khan, le PDG de Khan Academy, ils ont discuté en détail des implications de la technologie et de la façon dont l’IA peut tout changer.

Bill Gates, ainsi que Microsoft elle-même, sont les plus grands soutiens d’OpenAI, l’entreprise qui a développé le célèbre ChatGPT. Ainsi, il n’est pas étonnant de le voir promouvoir cette technologie, car il a également investi une grande partie de son argent dans ce succès.

Cependant, comme le souligne Business Insider, l’IA a atteint un niveau de développement tel qu’elle a ébloui Bill Gates, comme il l’a lui-même affirmé dans son podcast. Il a été très élogieux envers le chatbot d’OpenAI:

C’est la démo la plus hallucinante que j’ai jamais vue de ma vie – Bill Gates.

Avec ces mots, il est clair que la surprise de Bill Gates est indéniable. La raison en est qu’il a réussi à passer un test de biologie en seulement quelques mois, alors qu’il pensait que cela prendrait des années. Ainsi, le magnat a vu tout le potentiel de l’IA. Ce n’est pas seulement qu’il a pu réussir le test sans problème, mais en plus ChatGPT a obtenu une note extrêmement élevée à cette épreuve.

Je suis encore sous le choc. Wow, c’est vraiment bon – Bill Gates.

Comme il se doit, le philanthrope et fondateur de Microsoft a décidé de miser sur la technologie de ChatGPT et de la promouvoir au maximum. En réalité, il consacre beaucoup de temps à en parler et à expliquer à ceux qui n’ont pas encore pu en tirer suffisamment de profit les dangers et les avantages de cette technologie.

Ainsi, les raisons pour lesquelles Bill Gates est complètement amoureux de ChatGPT sont les suivantes:

Il a défié Sam Altman à réussir un test de biologie de base.

Bill Gates pensait que cela lui prendrait des années pour apprendre à maîtriser ce domaine de connaissance, car c’était vraiment difficile pour un robot de ces caractéristiques.

À la surprise de Gates, l’IA d’Altman a réussi à maîtriser le sujet en seulement trois mois, ce qui a émerveillé Gates.

