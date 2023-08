IA pensait que la banque alimentaire était plus intéressante que la Galerie Nationale du Canada.

Ottawa a beaucoup à offrir

Les intelligences artificielles peuvent accomplir de nombreuses tâches, mais elles ont besoin de la supervision d’un être humain. Cela a été évident dans l’article touristique récemment publié par Microsoft, rédigé par une IA. Cet article conseillait aux touristes visitant Ottawa, au Canada, de passer par une banque alimentaire destinée aux personnes en situation de pauvreté.

« La vie est déjà assez difficile. Envisagez de la parcourir le ventre plein »

Le contenu a été publié sur Microsoft Start, une source d’actualités appartenant à la société de Bill Gates. Il énumérait les sites les plus emblématiques de la ville, situant la Banque Alimentaire d’Ottawa à la 3e place. Il a rapidement été retiré du site web, mais en suivant le lien ci-dessous, vous pouvez le lire grâce à une capture d’écran partagée par le média The Verge.

Vous vous rendez à Ottawa ? Voici ce que vous ne devez pas manquer !

L’IA chargée de rédiger l’article a ajouté un brin de condescendance, affirmant textuellement que « la vie est déjà assez difficile. Envisagez de la parcourir le ventre plein ». Elle décrivait auparavant avec justesse les vertus de la banque alimentaire solidaire qui nourrit les citoyens en situation de pauvreté depuis 1984.

Le reste du texte comprenait 14 autres lieux, soit un total de 15, parmi les sites les plus emblématiques de la ville. Parmi eux se trouvaient la Colline du Parlement, le marché Byward ou la Galerie Nationale du Canada. Pour l’IA, tous étaient moins intéressants que la banque alimentaire. Le compte Start qui a publié l’article est Microsoft Travel, spécialisé dans les guides de voyage.

Qu’en pense Microsoft ? La société affirme que le contenu de Start, le nouveau nom du célèbre site MSN, est le fruit de la coopération entre les algorithmes et la supervision humaine. « L’article a été retiré et nous enquêtons sur la façon dont il a pu passer le processus de sélection » a déclaré Jeff Jones, directeur de la communication de Microsoft, à The Verge.

Ce n’est pas la première fois qu’une intelligence artificielle se trompe. Récemment, l’IA de Snapchat, My AI, a provoqué un incident curieux en publiant des histoires avec des photos de ses utilisateurs, tout en refusant de leur répondre. D’autre part, certaines tâches sont déléguées aux IA pour lesquelles elles ne sont pas préparées, comme la censure de livres en Iowa.

