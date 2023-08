Google Maps change le geste pour voir la carte en plein écran : voici comment le faire à partir de maintenant

Il semble simple, mais c’est l’un des plus grands changements dans Google Maps.

Toucher la carte ne masquera plus la barre de recherche

Google Maps ne vous permet plus de masquer la carte et ses menus d’un simple toucher. Le geste pour le faire a changé, désormais vous devrez faire glisser votre doigt vers le haut sur la barre de recherche. Cela a confondu de nombreux utilisateurs, qui se sentent impuissants car ils n’arrivent pas à masquer les menus en utilisant le geste précédent et non le nouveau.

Faites glisser vers le haut la barre

Le geste exact que vous devez effectuer est de faire glisser la barre vers le haut avec votre doigt, comme si vous sortiez un menu. Le problème avec ce changement est qu’il ne fonctionne parfois pas comme il le devrait, il faudra donc le répéter pour que, au deuxième ou troisième essai, l’application masque la barre.

En revanche, pour faire réapparaître la barre, une fois que vous l’avez masquée, touchez n’importe quel point de la carte. En réalité, elle ne réapparaitra que de cette manière, pas avec le nouveau geste. C’est la seule nouveauté notable des dernières heures, car les autres actions, comme ajouter votre adresse domicile, fonctionnent de la même manière.

Le geste de toucher la carte pour masquer la barre a été mis en place en février, mais il était limité aux versions bêta de l’application et à quelques utilisateurs. Il n’a été intégré à la plupart des smartphones qu’en août. Il est possible que ce changement n’ait pas encore atteint votre téléphone, car vous avez probablement une version obsolète de Maps. Pour le recevoir, vous devrez le mettre à jour.

Le géant technologique n’a pas encore donné d’explications officielles sur la raison de ce changement. Cela peut être parce que de cette manière, vous serez directement en relation avec les éléments de l’application. La seule explication de la modification se trouve dans le forum de Google, où un utilisateur, le 4 février 2023, a demandé pourquoi il ne pouvait pas masquer la barre en touchant, à quoi un expert en produits Google (pas un employé) lui a montré le nouveau geste.

De nombreux utilisateurs ne sont pas satisfaits de ce changement, car il n’est pas aussi simple et précis que le précédent, qui était en place depuis des années et était très intuitif. Le problème s’est aggravé car la plupart des gens ne sont pas au courant de ce changement, car un avertissement apparaît dans l’application, mais il disparait rapidement, il est donc facile de l’ignorer. Sur Netcost-security.fr, nous vous expliquons ce changement ainsi que toutes les autres modifications apportées à Google Maps.

