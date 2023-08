Dans ce guide, je vais vous expliquer comment télécharger une photo de profil dynamique sur Instagram étape par étape afin de donner une touche unique à votre profil.

Télécharger une photo de profil dynamique sur Instagram est possible grâce aux avatars.

Je vais vous expliquer les étapes à suivre pour télécharger une photo de profil dynamique sur Instagram étape par étape. Cela est possible grâce aux avatars de Meta, une caractéristique qui vous identifie de manière unique grâce à un modèle 3D basé sur votre apparence physique . La procédure est très similaire à celle que je vous ai expliquée pour les avatars WhatsApp. En réalité, les options incluses et donc les résultats que vous obtiendrez seront identiques.

Le plus intéressant, c’est que une fois que vous avez créé votre avatar Instagram , vous pouvez l’utiliser dans l’espace de votre photo de profil. Ces avatars, étant des images en trois dimensions, sont dynamiques et se déplacent lorsque quelqu’un interagit avec eux. Restez jusqu’à la fin pour connaître la procédure complète.

Comment mettre une photo de profil dynamique sur Instagram grâce aux avatars

Meta doit son nom au metaverse. En plus d’être absorbée par son nouveau réseau social de metaverse qui rivalise avec Twitter (X), la société de Mark Zuckerberg envisage un avenir où nous aurons tous un alter ego numérique . Pour le moment, il semble que la technologie nécessaire ne permette pas à l’entreprise d’atteindre ses attentes. La seule chose qu’elle propose pour le moment est la création d’avatars en 3D. Une fonctionnalité très éloignée de ce que nous pourrions qualifier de révolution.

Je vous raconte cela pour vous mettre en contexte. Les avatars de WhatsApp et Instagram sont la préfiguration de l’idéal de metaverse que Zuckerberg propose et que, si les choses restent telles qu’elles sont, nous ne verrons que très longtemps (ou peut-être jamais). Ce que vous pouvez déjà essayer, ce sont les photos de profil dynamiques qui sont associées à ces avatars. Ils fonctionnent avec votre profil Instagram et sont très faciles à concevoir.

La première chose à faire est de vous rendre sur votre profil en appuyant sur l’icône correspondante dans la barre de navigation, puis appuyez sur Modifier le profil.

Ensuite, appuyez sur l’icône de l’avatar que vous verrez en haut de l’écran, juste à côté de votre photo de profil actuelle.

Une fois cela fait, vous aurez la possibilité de créer un avatar à partir de zéro. Appuyez sur l’option correspondante pour commencer.

Il y a de nombreuses choses que nous pouvons reprocher à Meta, mais ce n’est pas le cas du nombre d’options disponibles dans l’outil de création d’avatars. Pour commencer, vous devez sélectionner la tonalité de votre peau.

À partir de là, il y a des centaines de configurations que vous pouvez appliquer à votre avatar pour qu’il vous ressemble le plus possible. Cela peut être très fastidieux de configurer cette image qui essaie de vous remplacer dans l’environnement numérique d’Instagram, mais ma recommandation est de lui consacrer du temps. Vous devez le faire, en particulier, si vous voulez vraiment un avatar qui vous ressemble.

Lorsque vous avez terminé, enregistrez les modifications. Vous revenez immédiatement à la section Modifier le profil. Regardez en haut. Vous pouvez maintenant voir l’avatar que vous venez de créer. Appuyez dessus pour voir les options disponibles. Celle qui vous intéresse dans ce cas est Ajouter à la photo de profil. Appuyez sur le curseur pour activer cette fonction.

Maintenant, la photo de votre profil est combinée avec l’avatar 3D que vous avez généré.

Il est important de noter que l’avatar 3D ne remplace pas votre photo de profil . Celle-ci reste l’identifiant principal de votre profil. Cependant, l’avatar apparaît si les visiteurs glissent leur doigt de gauche à droite, ou vice versa, sur la photo de profil.

Lorsqu’ils font cela, l’avatar apparaît et remplace la photo de profil. Le meilleur de tout est qu’il est dynamique et à chaque fois qu’il apparaît, il effectue un mouvement. En suivant ces étapes, vous avez maintenant une photo de profil dynamique sur Instagram basée sur votre avatar 3D.

