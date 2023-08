Comment répondre aux appels sans toucher au téléphone

Je vais vous expliquer quelles applications et outils vous devez installer sur votre téléphone portable pour répondre automatiquement aux appels.

Répondre aux appels sans toucher le téléphone portable est possible grâce à votre montre connectée

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelques moyens à votre disposition pour répondre aux appels sans toucher le téléphone portable. Grâce à l’installation de différentes applications et outils, vous pourrez parler à quiconque vous appelle sans avoir à répondre manuellement ou à appuyer sur aucun bouton. Continuez à lire pour découvrir la méthode qui correspond le mieux à vos besoins.

Google Phone Caller ID & Spam Protection

L’application Google Phone est intégrée à la plupart des téléphones Android actuels. Par exemple, si vous achetez l’un des meilleurs Xiaomi sur le marché, vous remarquerez que l’application téléphonique par défaut est développée par Google. Dans tous les cas, même si vous ne l’avez pas disponible par défaut sur votre appareil, vous pouvez la télécharger depuis le Play Store en utilisant le lien ci-dessous.

Télécharger l’application

Et pourquoi parlons-nous de cette application ? Google a inclus depuis longtemps dans celle-ci la fonctionnalité Filtrage des appels. Avec cette option, l’appareil, grâce à la technologie de l’assistant Google, répond à l’appel et s’en occupe. Cela s’applique aux numéros inconnus, qui sont généralement ceux utilisés pour les appels indésirables.

L’assistant Google vous demandera qui est l’interlocuteur et la raison de l’appel. La conversation sera transcrite en temps réel à l’écran, ce qui vous permet de savoir qui se trouve de l’autre côté sans toucher l’appareil. Enfin, vous aurez la possibilité de marquer l’appel comme indésirable ou de répondre.

Pour l’activer, vous devez faire ce qui suit :

Rendez-vous dans les paramètres de l’application. Appuyez sur Filtrage des appels. Appuyez sur Voix. Sélectionnez une voix pour répondre automatiquement aux appels inconnus. Pour filtrer automatiquement les appels sans avoir à toucher le téléphone, sélectionnez Écran automatiquement. Rejeter les appels automatisés.

C’est un système très simple intégré à l’application Google Phone pour gérer les appels. C’est certainement une bonne façon de répondre automatiquement aux appels et d’éviter les appels indésirables en même temps. Bien entendu, les communications importantes de votre famille ou de vos amis continueront à arriver normalement.

MotoAnswer, une solution conçue pour les motards

MotoAnswer est présentée comme une solution innovante pour un défi commun dans le monde de la conduite et des communications. Cette application révolutionnaire répond au besoin de répondre aux appels entrants tout en conduisant, en particulier pour les motocyclistes utilisant des intercoms ou des écouteurs dans leurs casques.

Imaginez la situation suivante. Un motard conduit et, pendant ce temps, il est complètement incapable d’utiliser ses mains pendant le trajet. Il reçoit ensuite un appel. MotoAnswer répond automatiquement aux appels entrants après un intervalle défini par l’utilisateur. De plus, il offre la possibilité de répondre via le haut-parleur du véhicule ou via des écouteurs connectés au casque, selon les préférences du conducteur.

Ce système ingénieux n’est pas seulement utile pour les motocyclistes, mais aussi pour les personnes handicapées qui connectent leur téléphone à des appareils audio Bluetooth. Il est également idéal pour ceux qui veulent répondre toujours via le haut-parleur. Selon ses développeurs, un avantage supplémentaire est que l’application fonctionne avec une consommation de batterie presque négligeable. Cela vous permet de la laisser active en permanence.

Vous pouvez la télécharger gratuitement depuis le Play Store et la configurer selon vos besoins. Selon les informations fournies dans sa fiche dans le store, la politique de confidentialité est assez respectueuse de l’utilisateur. Vous devez également savoir qu’elle dispose de certaines options payantes.

Télécharger l’application

Easy Answer, une alternative efficace

Easy Answer est une application qui simplifie la gestion des appels en offrant des réponses automatiques et un contrôle intelligent du haut-parleur. L’une des caractéristiques les plus remarquables de cet utilitaire gratuit est sa capacité à répondre aux appels entrants de manière intuitive. Vous pouvez le configurer pour secouer l’appareil et ainsi répondre à un appel. Il permet également de rapprocher le téléphone de l’oreille pour répondre automatiquement.

Par ailleurs, l’application offre des moyens rapides et simples de mettre fin aux appels. Vous pouvez mettre fin à un appel en secouant à nouveau l’appareil ou simplement en le mettant face contre terre.

La fonction haut-parleur automatique est une autre de ses caractéristiques principales. L’outil détecte la position du téléphone et ajuste automatiquement le haut-parleur si nécessaire. Lorsque le téléphone est plat, le haut-parleur s’active, ce qui facilite la conversation en mode mains libres. De même, le haut-parleur se désactive lorsque le téléphone n’est pas plat ou est près de l’oreille.

Enfin, un autre avantage supplémentaire est la confidentialité offerte par Easy Answer. Contrairement à de nombreuses applications, elle ne nécessite pas d’accès à Internet ni à votre liste de contacts. Cela garantit que vos informations personnelles restent sécurisées.

Télécharger l’application

Répondez depuis un autre appareil

Une autre option pour ne pas avoir à toucher le téléphone lorsque quelqu’un vous appelle est de profiter des fonctionnalités mains libres de certains appareils. Voici trois exemples de propositions liées à ce sujet qui vous aideront à répondre sans avoir à manipuler votre téléphone :

Montre connectée . Si votre montre intelligente dispose de la fonctionnalité pour répondre aux appels (elle doit disposer d’un microphone et d’un haut-parleur pour que cela soit possible), utilisez-la comme un outil mains libres. Avec la technologie actuelle, il n’est même pas nécessaire que la montre soit près de votre bouche pour que votre interlocuteur vous entende clairement.

. Si votre montre intelligente dispose de la fonctionnalité pour répondre aux appels (elle doit disposer d’un microphone et d’un haut-parleur pour que cela soit possible), utilisez-la comme un outil mains libres. Avec la technologie actuelle, il n’est même pas nécessaire que la montre soit près de votre bouche pour que votre interlocuteur vous entende clairement. Écouteurs Bluetooth . Un autre appareil qui vous facilite la tâche pour répondre aux appels sans toucher le téléphone sont les écouteurs. Choisissez-en des confortables, afin de pouvoir les porter pendant plusieurs heures sans problème. Cela est particulièrement important si vous recevez de nombreux appels tout au long de la journée.

. Un autre appareil qui vous facilite la tâche pour répondre aux appels sans toucher le téléphone sont les écouteurs. Choisissez-en des confortables, afin de pouvoir les porter pendant plusieurs heures sans problème. Cela est particulièrement important si vous recevez de nombreux appels tout au long de la journée. Système multimédia de la voiture. Une autre possibilité est de connecter votre téléphone à la radio de votre voiture, que ce soit avec une connexion Bluetooth ou une compatibilité avec Android Auto. L’objectif est d’éviter de toucher le téléphone pendant que vous conduisez.

