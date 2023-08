Comment contacter Miravia : chat, téléphone et toutes les formes disponibles

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les options de contact pour parler à l’équipe d’assistance de Miravia et résoudre les problèmes.

Dans ce guide, je vais vous fournir des informations supplémentaires, telles que certains contenus que vous trouverez sur leur page d’assistance et les points principaux de leur politique de retour.

Qu’est-ce que Miravia ?

Avant de vous expliquer comment contacter Miravia, il est bon que vous en sachiez un peu plus sur l’entreprise. Il s’agit d’une boutique en ligne qui fonctionne comme une place de marché où les vendeurs mettent leurs produits en vente. Il s’agit d’une plateforme lancée par la célèbre société chinoise Alibaba. Dans d’autres marchés, elle est connue sous le nom de Lazada ou Arise.

Cette plateforme de commerce électronique a été conçue avec une interface très attrayante, surtout sur les ordinateurs. Même sur Android et iOS, où la plupart des stores asiatiques ont tendance à surcharger les éléments, son application s’en sort bien. Son catalogue comprend une large gamme de marques couvrant différents secteurs, de la mode et de la beauté à la maison et au divertissement.

Que ce soit sur leur site web ou sur leur application mobile, les utilisateurs peuvent accéder à ce store en ligne et explorer les produits qui y sont disponibles. Miravia propose des catégories telles que la mode, les chaussures, la beauté, la santé, la maison, le jardin, les loisirs, l’épicerie, les jouets, l’électronique, etc.

Mais l’aspect de son interface et son catalogue étendu ne sont pas les seules choses qui distinguent Miravia de la concurrence. En réalité, elle se présente avec une approche éloignée des produits bon marché et de mauvaise qualité. En effet, l’intention de l’entreprise est de maintenir des prix compétitifs tout en privilégiant la qualité et les marques de renom dans son catalogue.

Toutes les façons de contacter Miravia depuis la France

Un autre point positif de Miravia est qu’elle dispose d’une équipe d’assistance accessible par chat et par téléphone. Cette dernière option fonctionne grâce à un numéro français, donc le coût de l’appel est habituel. Quoi qu’il en soit, nous allons maintenant découvrir tous les détails sur chaque méthode de contact.

Chat

Pour discuter avec un agent de Miravia, vous devez vous rendre sur cette page. Appuyez ensuite sur le bouton Chattez avec nous. Si vous souhaitez commencer une conversation, vous devez vous connecter avec votre compte. Cela indique que l’assistance de Miravia est réservée aux personnes possédant un compte actif sur la plateforme et effectuant des achats dessus.

Le chat de Miravia est disponible selon l’horaire suivant:

Horaires d’ouverture. Du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00.

L’option de chat est quelque chose à laquelle nous sommes déjà habitués avec d’autres entreprises. C’est d’ailleurs une façon de contacter Amazon.

Téléphone

Pour le service clientèle de Miravia par téléphone, toute personne peut appeler depuis un téléphone portable ou fixe. Le système est similaire à celui du téléphone d’Aliexpress France. Voici les coordonnées de contact:

Horaires d’ouverture. Du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00.

Numéro de téléphone. 911 677 998

Réseaux sociaux

Une autre façon de contacter Miravia est par le biais de ses réseaux sociaux. Il ne s’agit pas d’un moyen de contact destiné à fournir un support, mais peut-être pourrez-vous résoudre certaines questions avec ces canaux. Voici les liens:

Entreprise

Miravia est exploitée par l’entreprise Arise Operating E-commerce Private Limited. Apparemment, la filiale de cette entreprise en France est ARISE SPAIN E-COMMERCE SL. Voici leurs coordonnées principales:

NIF. B16677932

Domicile social. Calle Pedro de Valdivia, 10 – 6 – 28006 Madrid.

Résolvez vos doutes avec la page d’assistance

Une autre possibilité pour résoudre vos doutes et problèmes avec Miravia est de consulter leur page d’assistance. Vous y trouverez des solutions à différentes questions que de nombreux utilisateurs se posent. Dès votre arrivée, vous aurez accès directement à des guides pour des questions courantes, telles que comment connaître l’état de votre commande, quelle est la politique de retour de l’entreprise et comment savoir l’état d’un remboursement.

Même si vous n’avez encore rien acheté, je vous recommande de naviguer pendant quelques minutes sur cette page. Les informations qu’ils fournissent sont très claires et vous aident à en savoir plus sur le fonctionnement de Miravia.

En cliquant sur Quel est l’état de ma commande, vous obtenez par exemple cette information intéressante:

Certains vendeurs de notre plateforme ne se trouvent pas en France, c’est pourquoi leurs commandes passent par la douane et il se peut qu’ils aient à payer des taxes supplémentaires. Les colis d’une valeur déclarée supérieure à 150 € auront des taxes plus élevées. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce paiement, vous pouvez refuser la commande et recevoir un remboursement de votre achat.

Ces informations sont pertinentes tant pour ceux qui ont déjà passé une commande que pour ceux qui envisagent d’en faire une.

Politique de retour de Miravia

Enfin, afin que vous n’ayez pas à chercher les informations ou à contacter Miravia par chat ou téléphone, je vous résume la politique de retour de cette plateforme. Étant donné qu’il s’agit d’une place de marché axée sur la mode et l’électronique, il est logique que vous souhaitiez savoir à l’avance si vous pourrez retourner les produits qui répondent à vos attentes.

Voici ce que vous devez savoir sur les retours chez Miravia:

La plupart des produits sont inclus. Cela indique que presque tout ce que vous achetez chez Miravia peut être retourné en suivant leur réglementation. Cependant, dans certains cas, vous devrez peut-être suivre une procédure différente en fonction du vendeur. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une place de marché.

Retour gratuit. Notez que tous les produits n’offrent pas de retour gratuit. Voici ce que Miravia indique à ce sujet : « Vous pouvez bénéficier de notre service de retour gratuit pour les biens expédiés par notre plateforme, sauf pour les articles volumineux. Pour les articles non éligibles au retour gratuit, nous déduirons les frais d’expédition du remboursement, sauf si le retour est dû au vendeur ou si l’article est défectueux. Dans ce cas, le montant des frais d’expédition du retour vous sera indiqué lors de la commande ».

L’argent est reçu en 5 jours. Une fois les produits réceptionnés et vérifiés pour vérifier si vous avez respecté les conditions de retour, l’argent mettra au maximum 5 jours ouvrables pour arriver.

Garantie. Selon Miravia, les produits qu’ils vendent ont une garantie de 3 ans. Vous disposez de 7 jours pour faire des réclamations si le colis reçu est endommagé.

Avec les instructions que je vous ai fournies dans cet article, vous avez maintenant les informations nécessaires pour commencer à acheter chez Miravia ou les contacter en cas de problème.

