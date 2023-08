Comment effacer les anciennes sauvegardes pour libérer de l’espace sur iCloud

Supprimer les anciennes sauvegardes iCloud est une excellente façon d’économiser de l’espace.

Découvrez comment supprimer les anciennes sauvegardes iCloud.

Nous allons vous expliquer comment supprimer les anciennes sauvegardes dans iCloud pour libérer de l’espace dans le cloud. Parce que de temps en temps, l’iPhone ou l’iPad les sauvegarde et nous n’en avons vraiment pas besoin. Ces sauvegardes sont généralement peuvent provenir de dispositifs que nous n’avons plus ou que nous n’utilisons même plus, donc elles ne sont pas importantes.

Les sauvegardes iCloud sont un excellent moyen de restaurer notre appareil pour le retrouver dans son état précédent avant le processus. Ces sauvegardes sont automatiquement créées lorsque l’iPhone se charge pendant la nuit, donc rien de plus facile. Cependant, comme nous l’avons dit, il arrive parfois que des sauvegardes restent stockées, occupant de l’espace.

Voici comment récupérer de l’espace sur iCloud en supprimant les sauvegardes

Ces sauvegardes inutiles restent sur iCloud et occupent un espace que nous pourrions utiliser pour d’autres éléments, donc voici les étapes à suivre pour récupérer de l’espace sur iCloud :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur votre nom en haut de la page. Appuyez sur iCloud. Sélectionnez Sauvegardes iCloud.

En bas de la page, vous verrez une liste de toutes les sauvegardes stockées sur iCloud qui occupent de l’espace. Maintenant, il est temps de nettoyer les sauvegardes des appareils que nous n’utilisons pas ou des sauvegardes en double, en conservant celle marquée « Cet iPhone » ou « Cet iPad ».

Une fois que nous avons identifié les sauvegardes que nous ne voulons pas conserver, il est temps de les supprimer du cloud. Pour cela, il suffit de les ouvrir et d’appuyer sur Supprimer la sauvegarde ou Désactiver et supprimer d’iCloud.

Un autre conseil pour effectuer un nettoyage plus complet serait de supprimer toutes les sauvegardes que nous avons stockées, puis de les recréer manuellement à partir de chaque appareil pour recommencer à neuf.

Il existe de nombreuses façons de libérer de l’espace efficacement dans iCloud, et c’en est une. De plus, nous pouvons voir toutes les données stockées sur la nouvelle page Web qui a été récemment lancée.

