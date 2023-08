Comment transformer votre Xiaomi en un répéteur WiFi pour améliorer votre connexion Internet

Ton téléphone Xiaomi peut améliorer la connexion WiFi de ta maison de manière simple, en activant simplement une option.

Tu peux améliorer la connexion WiFi de ta maison en utilisant n’importe quel téléphone Xiaomi avec une version récente de MIUI, comme ce Xiaomi 13 Pro

Il existe plusieurs façons d’améliorer la connexion WiFi de ta maison. Certaines te obligeront à dépenser de l’argent, par exemple en achetant un bon routeur WiFi, mais d’autres peuvent être réalisées sans dépenser un seul euro, en utilisant simplement ce que tu as déjà et que tu utilises au quotidien, comme ton smartphone Xiaomi.

Peu de gens le savent, mais les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO avec MIUI cachent une option qui permet de les transformer en répéteur WiFi pour améliorer le signal du réseau de ta maison. Nous allons t’expliquer comment l’utiliser étape par étape.

Améliore la connexion WiFi de ta maison en utilisant uniquement ton téléphone Xiaomi

Le processus pour transformer un téléphone Xiaomi en répéteur WiFi est extrêmement simple. Tu auras seulement besoin de t’assurer d’avoir un smartphone ou une tablette Xiaomi, Redmi ou POCO avec une version récente de MIUI, et d’avoir activé les options de développement.

Une fois que tu remplis ces conditions, tu peux activer cette option en suivant les étapes ci-dessous :

Ouvre l’application Paramètres de ton téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO Appuie sur « Paramètres supplémentaires » et, à partir de là, accède aux « Paramètres du développeur » Active l’option « Activer l’extension de couverture WiFi »

Une fois cette option activée, ton téléphone Xiaomi amplifiera la couverture du réseau WiFi, de sorte que les autres appareils de ta maison pourront s’y connecter comme s’il s’agissait d’un point d’accès. Cela améliorera la couverture de la connexion dans ta maison.

De plus, si tu as d’autres appareils Xiaomi et que tu profites de l’astuce pour accélérer la connexion Internet que nous t’avons montrée il y a peu de temps, ainsi que de l’option pour vérifier si le WiFi de ta maison fonctionne bien, tu pourras profiter d’une connexion Internet encore plus rapide, stable et fiable. Et tout cela, sans avoir dépensé un seul euro pour acheter un répéteur ou tout autre appareil ou accessoire.

