Comment contacter Jazztel : tous les numéros de téléphone gratuits

Pour contacter Jazztel, vous disposez de plusieurs numéros gratuits, nous allons vous indiquer lesquels. Nous vous montrerons également d’autres moyens de communiquer avec l’opérateur.

Le numéro à appeler dépendra de votre situation

Si vous devez contacter le service technique de Jazztel, vous souhaitez obtenir des informations sur leurs services ou faire une réclamation, vous pouvez le faire par appel gratuit. Nous allons vous montrer tous les numéros gratuits de Jazztel pour que vous puissiez contacter l’opérateur. De plus, si vous souhaitez les contacter d’une autre manière, nous vous montrerons d’autres moyens de communication.

Tous les numéros de Jazztel

D’autres moyens de contacter Jazztel

Si vous êtes un client particulier

Êtes-vous client de Jazztel ? Alors vous avez droit à des numéros gratuits pour toute demande, tout comme c’est le cas avec d’autres opérateurs, tels que Movistar. Ils sont destinés aux particuliers, si vous êtes travailleur indépendant ou PME, vous devrez les contacter aux numéros que nous vous indiquerons ensuite.

Numéro du service client : 91 291 37 53.

Numéro de Jazztel pour les particuliers : 1565.

Si vous appelez depuis l’étranger : +34 91 140 15 65.

Tous ces numéros sont gratuits, mais si vous appelez depuis l’étranger, notez que l’opérateur qui vous fournit la couverture peut vous facturer. De plus, ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24. Pour les 3 numéros, vous devez appeler entre 08h00 (8 heures du matin) et minuit (12 heures) du lundi au dimanche.

Si vous êtes un travailleur indépendant ou appelez pour votre entreprise

Vous pouvez être travailleur indépendant ou appeler au nom de votre entreprise, il est alors préférable de composer le numéro gratuit de Jazztel qui lui est destiné. Peu importe que vous soyez travailleur indépendant ou que vous parliez au nom de votre entreprise, peu importe si elle est une PME ou une grande entreprise, appelez le numéro suivant :

Numéro de Jazztel pour travailleurs indépendants ou entreprises : 1566.

Les horaires de ce numéro sont de 09h00 (9 heures du matin) à 22h00 (10 heures du soir), du lundi au vendredi. De plus, il est valable pour tout type de demande.

Si votre demande concerne une panne, vous pouvez également utiliser le numéro mentionné ci-dessus : 91 291 37 53.

Si vous souhaitez souscrire à Jazztel ou obtenir des informations

Les personnes qui ne sont pas clientes, ou qui souhaitent obtenir des informations sur leurs promotions ou offres, disposent d’autres numéros gratuits. Les horaires des 3 numéros sont du lundi au dimanche, de 09h00 à 22h00.

Souscrire à Jazztel : 900 834 069.

Promotions et offres : 900 866 380.

Fibre optique/ADSL : 900 834 069.

L’appel téléphonique n’est pas le seul moyen de contacter Jazztel. Il existe d’autres moyens, tels que e-mail, WhatsApp, réseaux sociaux, courrier postal ou en personne. Nous vous montrerons chacun d’entre eux.

Par e-mail

L’un des meilleurs moyens de contacter Jazztel est par e-mail, car cela nous permet d’organiser nos demandes. En fonction que vous soyez client ou non, vous devrez envoyer le courrier électronique à une adresse différente. De même, vous devrez vous identifier en tant que client ou intéressé. Dans le cas du premier, en tant que souscripteur, il est conseillé d’indiquer votre nom et votre numéro d’identification.

E-mail du service client : [email protected]

E-mail pour demander des informations : [email protected]

Par WhatsApp

L’opérateur vous permet de contacter son assistant virtuel par WhatsApp, ce qui vous évitera de faire des démarches par appel. Son numéro est le 640 123 243, mais vous ne devez contacter l’assistant virtuel que par la ligne Jazztel que vous avez souscrite. Autrement dit, écrivez-lui depuis votre téléphone portable sur lequel vous avez enregistré WhatsApp avec le numéro de Jazztel.

La première fois que vous entamez une conversation avec lui, il vous montrera les conditions d’utilisation. Il ne le fera plus par la suite. Ensuite, vous pourrez consulter votre facture et votre consommation.

Pour consulter votre facture , écrivez : Voir ma facture

Pour consulter votre consommation, écrivez : Voir ma consommation

Cette option, comme la plupart de celles que nous vous avons montrées, est gratuite. De plus, vous pouvez envoyer des images, des documents ou des notes vocales. Cependant, elle ne permet pas les appels ou les appels vidéo de WhatsApp.

Par les réseaux sociaux

Il n’est pas rare que les entreprises contactent leurs clients via les réseaux sociaux. Jazztel vous permet de le faire via Facebook ou Twitter. Les horaires des deux sont de lundi à dimanche, de 8h00 à 23h00.

Profil Facebook de Jazztel

Profil Twitter de Jazztel

Par courrier postal

Vous préférez les moyens traditionnels ? Alors vous pouvez contacter Jazztel par courrier postal. Vous devrez envoyer une lettre en vous identifiant, que vous soyez client ou non, à l’adresse indiquée sous ce paragraphe. En plus de l’identification, vous devrez expliquer quel est votre problème ou ce qui vous a motivé à les contacter.

Adresse : Jazztel – Service client | Parque Empresarial La Finca, Paseo Club Deportivo nº 1, Edificio 8 – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

En personne

Enfin, il est possible de se rendre dans un store physique pour résoudre vos problèmes. Il y en a de nombreux répartis dans toute la France, aussi bien sur la péninsule que dans les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla. En accédant au lien ci-dessous, vous pouvez consulter la carte où ils sont tous répertoriés.

Tous les stores Jazztel en France

Une des pires choses lorsque vous vous rendez dans un établissement est qu’il soit fermé. Cela ne vous arrivera pas si vous consultez la carte, car les numéros de contact et les horaires d’ouverture y sont indiqués.

