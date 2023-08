Comment faire pivoter des vidéos sur Google Photos sans installer quoi que ce soit

Parfois, nous enregistrons une vidéo dans la mauvaise orientation et nous devenons fous à la recherche d’une application qui résolve cela.

Cette option précieuse de Google Photos est quelque chose de méconnu et parfois nous nous frustrons en cherchant comment le rendre possible.

La plupart d’entre nous ont enregistré une ou plusieurs vidéos avec leur téléphone portable. Et parfois, cela ne donne pas le résultat escompté. Le classique « dans ma tête, ça sonnait spectaculaire ». Dans certaines enregistrements, en raison de l’inclinaison du terrain, les vidéos sont enregistrées dans la mauvaise orientation. Ce que nous voulions avoir en mode paysage se retrouve en mode portrait, ou vice versa. Aujourd’hui, vous découvrirez l’un de ces astuces de Google Photos que vous ne connaissiez pas.

Applications de photographie

Dans ces cas, nous cherchons habituellement sur Internet comment résoudre le problème. Faire pivoter une vidéo n’est rien de compliqué de nos jours, et nous pouvons le faire avec la même application Google Photos de manière simple et rapide. Nous n’avons pas besoin de chercher des programmes compliqués pour PC ou des applications payantes pour votre téléphone portable. C’est gratuit et je vais vous expliquer comment faire en quelques étapes simples. Arrêtez de chercher des alternatives à Google Photos, il en existe oui, mais aucune n’est aussi bonne et gratuite que l’originale de Google.

Comment faire pivoter une vidéo depuis Google Photos sur votre téléphone portable Android ou iOS

Lors de l’édition d’une vidéo, Google Photos vous offre des dizaines d’options, du changement de durée en recoupant des morceaux à l’application de filtres pour modifier l’éclairage ou la couleur. Mais si le problème est l’orientation, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre appareil Android ou iOS. Vous pouvez le trouver sur votre écran d’accueil ou dans le tiroir des applications.

Recherchez la vidéo que vous souhaitez faire pivoter. Parcourez vos albums ou utilisez la fonction de recherche pour trouver la vidéo spécifique.

que vous souhaitez faire pivoter. Parcourez vos albums ou utilisez la fonction de recherche pour trouver la vidéo spécifique. Touchez la vidéo pour l’ouvrir en plein écran . Cela vous permettra de la visualiser en détail et d’appliquer les modifications nécessaires.

. Cela vous permettra de la visualiser en détail et d’appliquer les modifications nécessaires. En bas de l’écran, vous verrez plusieurs icônes et options. Recherchez l’ icône d’édition , qui ressemble généralement à trois barres coulissantes. Touchez-la pour accéder aux outils d’édition.

, qui ressemble généralement à trois barres coulissantes. aux outils d’édition. Une fois sur l’écran d’édition, recherchez l’ option de Recadrer dans la zone inférieure.

dans la zone inférieure. Touchez l’ option de rotation pour faire pivoter la vidéo dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Chaque fois que vous touchez cette option, la vidéo tournera de 90 degrés .

pour faire pivoter la vidéo dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Chaque fois que vous touchez cette option, la vidéo . Après chaque rotation, prévisualisez la vidéo pour vous assurer qu’elle est dans la bonne orientation.

pour vous assurer qu’elle est dans la bonne orientation. Une fois que vous avez ajusté l’orientation de la vidéo, recherchez le bouton Enregistrer une copie. Cela enregistrera la version modifiée de la vidéo dans votre bibliothèque Google Photos et conservera l’original.

C’est aussi simple que cela de faire pivoter une vidéo gratuitement et en quelques secondes depuis votre téléphone portable Android ou iOS. Pour la prochaine fois que cela vous arrivera, vous saurez comment faire. Et si vous ne voulez pas que cela se reproduise, assurez-vous avant de commencer à enregistrer que vous le faites avec la bonne orientation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :