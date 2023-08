Dans ce guide, je vais vous dire quels sont les requis et les étapes pour transformer votre téléphone Android en un récepteur Chromecast.

Intégrez Google Cast dans votre téléphone.

Ceci est un guide complet dans lequel je vous explique ce que vous devez faire pour transformer votre téléphone Android en Chromecast. Ce que je vais vous montrer ici vous permettra de donner une nouvelle vie aux anciens appareils que vous avez chez vous et qui sont devenus obsolètes pour une utilisation quotidienne. Cependant, même s’il s’est écoulé quelques années, votre ancien téléphone Android peut vous aider à diffuser du contenu sur votre télévision.

Ensuite, je vous explique tous les requis que vous devez respecter pour pouvoir utiliser un téléphone Android comme Chromecast. De cette manière, vous pourrez utiliser certaines (mais pas toutes) des meilleures applications compatibles avec Chromecast et économiser de l’argent, en évitant d’acheter et de configurer un Chromecast à partir de zéro.

Prérequis

Comment transformer un ancien téléphone Android en Chromecast

Prérequis

Avant de vous expliquer les étapes à suivre sur l’appareil lui-même, il est nécessaire que vous connaissiez les requis que votre téléphone doit respecter et les éléments dont vous aurez besoin pour rendre ce projet possible.

Prise en charge de MHL

La prise en charge de MHL est essentielle pour transformer un ancien téléphone Android en un appareil Chromecast. Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec cette technologie, car c’est elle qui se charge de la transmission de contenu en haute définition via le port micro USB ou USB-C de l’appareil.

Une façon de vérifier si votre téléphone est compatible avec MHL est de consulter la documentation du fabricant. Une autre possibilité est de télécharger une application comme MHL Checker, qui vous informera immédiatement de cette question dès son ouverture.

La plupart des téléphones haut de gamme permettent de connecter l’appareil via HDMI à un écran externe. Il est donc normal que si vous avez l’un des derniers appareils lancés sur le marché par des marques telles que Samsung, Huawei ou Xiaomi, vous disposiez de la compatibilité avec cette technologie.

Câble HDMI

Un autre élément indispensable est le câble HDMI, qui vous aide à connecter l’appareil à la télévision et ainsi transformer un ancien téléphone Android en un équivalent de Chromecast.

Un câble HDMI approprié vous permettra de transmettre du contenu haute définition de votre téléphone à l’écran de la télévision. Il est essentiel de s’assurer que le port HDMI sur le téléphone et sur la télévision sont compatibles pour garantir une expérience de transmission de qualité.

HUB USB avec port de chargement

Je parle à tout moment d’utiliser un ancien appareil pour le transformer en Chromecast. Mais combien de temps pensez-vous que la batterie va durer ? Peut-être que cette composante est tellement dégradée que vous ne pouvez transmettre que pendant quelques minutes. Quelle est la solution ?

Bien que ce ne soit pas indispensable, ma recommandation est d’acheter un HUB USB qui vous permet de charger l’appareil tout en extrayant le signal vidéo. Si vous achetez uniquement le câble HDMI, vous utiliserez le seul port de l’appareil, en dépendant exclusivement de la batterie.

Prenez en compte deux choses, si vous décidez finalement d’acheter un HUB USB. Cet accessoire pour votre téléphone doit pouvoir se connecter via le port, vous devez donc en acheter un avec le connecteur approprié, qu’il s’agisse d’un micro USB ou d’un USB-C. D’autre part, vous devrez probablement acheter un câble HDMI standard, car vous allez le connecter au HUB et non directement à l’appareil.

Comment transformer un ancien téléphone Android en un Chromecast

J’ai déjà passé en revue avec vous les éléments dont vous avez besoin pour que votre téléphone fonctionne comme un Chromecast, du support MHL à l’acquisition, fortement recommandée, d’un HUB USB. Quelle est l’étape suivante ?

Eh bien, un appareil Android, par lui-même, n’est pas capable de recevoir du contenu multimédia via le protocole Google Cast, qui est celui utilisé par les Chromecast. C’est pourquoi il est nécessaire d’installer une application qui fournisse une compatibilité avec ce système de transmission. Son nom est Cast Reciver et elle est disponible gratuitement sur le Play Store.

Cependant, bien que vous puissiez la télécharger gratuitement, elle ne permet que 5 minutes de visualisation. Pour l’utiliser de manière illimitée, il est nécessaire d’acheter la version complète. Dans tous les cas, sa version d’essai est plus que suffisante pour vérifier si le système fonctionne correctement sur votre appareil ou non.

Télécharger Cast Reciver

Une fois que vous l’avez ouverte, vous n’avez rien d’autre à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le nom de l’appareil dans les paramètres pour le personnaliser et éviter l’affichage du code d’identification du téléphone. De plus, il est important de déverrouiller la rotation de l’écran pour pouvoir voir le contenu en plein écran.

Une fois que tout est prêt et que votre téléphone vient d’être transformé en Chromecast, connectez-le à votre télévision et au réseau WiFi de chez vous, utilisez un autre appareil Android pour envoyer du contenu. C’est un système compatible avec la plupart des applications qui prennent en charge Google Cast, bien que toutes ne fonctionnent peut-être pas correctement. De mon côté, j’ai essayé d’envoyer de la musique depuis Spotify et je n’ai pas réussi. En revanche, l’envoi de photos depuis Google Photos ou le partage d’écran depuis un autre téléphone fonctionnent parfaitement.

Avant de payer pour l’application, vérifiez que des services comme Netflix ou HBO Max, pour ne citer que deux exemples, fonctionnent correctement avec Cast Reciver.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :