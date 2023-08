Comment marquer tous les courriels Gmail comme lus

Dans ce guide, je vais t’expliquer ce que tu dois faire pour marquer tous les courriels de Gmail comme lus, que ce soit dans ta boîte de réception ou dans n’importe quel autre dossier.

Dans ce guide, je vais t’expliquer les étapes à suivre pour marquer tous les courriels comme lus dans Gmail. Ce que je te montre ici s’applique aux messages que tu as dans ta boîte de réception, ainsi qu’à ceux que tu as marqués avec n’importe quelle autre catégorie.

Pour que tu aies toutes les informations nécessaires, j’aborde cette question sous différents angles. Tout d’abord, évidemment, je me concentre sur le client web. Ensuite, je te parlerai brièvement des clients de messagerie tiers et, enfin, je jetterai un coup d’œil à la procédure sur mobile.

Comment marquer tous les courriels d’une étiquette comme lus sur le web de Gmail

Si tu as créé un compte Gmail, tu accèdes probablement au service directement depuis le client web. Après tout, c’est le moyen le plus simple de consulter tes courriels sans avoir à installer quoi que ce soit sur ton ordinateur.

Le site web de Gmail dispose de toutes les fonctionnalités propres au service, comme le report des courriels ou leur envoi ultérieur. Évidemment, il offre également la possibilité de marquer plusieurs messages comme lus en même temps.

La première étape que tu dois suivre est d’ouvrir l’une des étiquettes de Gmail où tu stockes tes courriels. Par exemple, tu peux suivre ces étapes avec ta boîte de réception ou avec la catégorie Promotions. En réalité, peu importe la zone de Gmail où tu veux marquer tous les courriels comme lus, car les étapes à suivre sont les mêmes.

Une fois que tu es sur la vue correspondante, appuie sur le menu déroulant supérieur gauche. Là, tu as la possibilité de sélectionner tous les courriels, comme le montre l’image ci-dessus.

Ensuite, appuie sur le bouton avec l’icône d’enveloppe ouverte. Cela aura pour effet de marquer tous les courriels comme lus immédiatement.

Répète cette procédure autant de fois que tu le souhaites pour changer l’état des messages qui te parviennent.

Comment marquer tous les courriels d’une étiquette comme lus avec un client de messagerie tiers

Une autre possibilité est que tu accèdes à Gmail depuis un client de messagerie tiers. Il existe de bons gestionnaires de courriels qui te permettront de gérer les messages de ton compte, comme Mozilla Thunderbird ou Spark. Dans la plupart des cas, ces programmes offrent des options avancées qui ne sont généralement pas présentes dans les applications officielles.

En réalité, si tu lis tes courriels avec Thunderbird, il te suffit de faire un clic droit sur l’un des dossiers de ton compte (n’importe lequel) et de sélectionner l’option Marquer le dossier comme lu.

Manifestement, je ne peux pas te garantir que toutes les applications de messagerie intègrent une fonctionnalité similaire. Cependant, il est bon de vérifier si ton gestionnaire inclut une commande qui marque tous les courriels comme lus en une seule fois. Cela te sera très utile, car en plus les modifications se synchronisent avec le serveur.

Au fait, cette option, si elle est disponible, fonctionne avec n’importe quel service de messagerie électronique, pas seulement avec Gmail. Je me suis concentré sur la plateforme de Google car l’article tourne autour d’elle. Mais avec des outils tels que celui intégré à Mozilla Thunderbird (et de nombreux autres programmes similaires), tu peux marquer comme lus des dossiers entiers avec d’autres fournisseurs, tels que iCloud et Outlook.

Comment marquer tous les courriels d’une étiquette comme lus de Gmail sur mobile

Enfin, parlons des appareils mobiles, où Gmail dispose d’une excellente application officielle. Dans ce cas, marquer de nombreux courriels comme lus est un processus un peu plus laborieux. Pourquoi ?

Principalement, parce que tu devras marquer les courriels manuellement. Voici les étapes que tu dois suivre.

Ouvre Gmail. Maintiens appuyé sur un courriel pour le sélectionner. Continue à toucher les autres messages pour tous les marquer. Une fois que tu as sélectionné tous les courriels, appuie sur l’icône d’enveloppe pour changer l’état des messages.

Bien que cette procédure soit simple, il est certainement ennuyeux de devoir marquer les courriels un par un, surtout si le nombre de messages est très élevé.

Conseils pour éviter l’accumulation de courriels dans ta boîte de réception

Le fait de devoir marquer de nombreux courriels comme lus en une seule fois peut être dû au fait que les messages s’accumulent dans ta boîte de réception. Que faire pour éviter cela?

Voici quelques conseils pour garder ta boîte de réception et ton service de messagerie électronique en général bien organisés :

Filtres et étiquettes . Configure des filtres et des étiquettes dans ton client de messagerie pour automatiser l’organisation des courriels. Tu peux les catégoriser par expéditeur, sujet ou contenu. Tu peux également demander à Gmail d’envoyer certains courriels directement à la corbeille.

. Configure des filtres et des étiquettes dans ton client de messagerie pour automatiser l’organisation des courriels. Tu peux les catégoriser par expéditeur, sujet ou contenu. Tu peux également demander à Gmail d’envoyer certains courriels directement à la corbeille. Boîtes de réception séparées . Si possible, envisage d’utiliser différentes comptes de courriel pour différents types de communications (personnel, travail, projets, etc.). Cela t’aidera à maintenir chaque boîte de réception plus organisée. De plus, je te recommande d’activer la catégorisation des messages.

. Si possible, envisage d’utiliser différentes comptes de courriel pour différents types de communications (personnel, travail, projets, etc.). Cela t’aidera à maintenir chaque boîte de réception plus organisée. De plus, je te recommande d’activer la catégorisation des messages. Profite de l’archivage . Envoie les courriels à l’archive pour ne pas les supprimer complètement tout en dégageant ta boîte de réception.

. Envoie les courriels à l’archive pour ne pas les supprimer complètement tout en dégageant ta boîte de réception. Vérifie régulièrement tes messages . Consacre un temps quotidien ou hebdomadaire pour vérifier et répondre aux courriels. Au fur et à mesure que tu les traites, marque-les comme lus et envoie-les à l’archive ou à la corbeille.

. Consacre un temps quotidien ou hebdomadaire pour vérifier et répondre aux courriels. Au fur et à mesure que tu les traites, marque-les comme lus et envoie-les à l’archive ou à la corbeille. Annule tes abonnements. Au lieu de supprimer les courriels d’actualités ou les SPAM qui ne t’intéressent pas, désabonne-toi des listes de diffusion. Cela te permet de réduire progressivement le nombre de messages et d’éviter de devoir en marquer beaucoup comme lus.

