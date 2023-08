Alors que l’internet à domicile 5G continue de se développer, voici comment vérifier sa disponibilité dans votre région

Verizon et T-Mobile ont constamment étendu leurs réseaux 5G, ce qui leur a permis de proposer un accès Internet sans fil à domicile dans de plus en plus de villes. Maintenant, l’internet résidentiel 5G de Verizon est disponible pour plus de 30 millions de personnes aux États-Unis, tandis que l’offre de T-Mobile est disponible pour plus de 50 millions de personnes. Voici comment vérifier la disponibilité de votre accès Internet résidentiel 5G, nous examinerons également les essais gratuits, les détails de performance, et plus encore.

Curieusement, bien que Verizon et T-Mobile aient lancé et étendu continuellement leurs offres d’accès Internet résidentiel 5G au cours des deux dernières années, AT&T n’a toujours pas investi dans cet espace. Et avec d’autres opérateurs qui n’ont pas la capacité 5G requise ou qui utilisent le réseau de Verizon, T-Mobile ou AT&T, cela laisse Big Red et l’opérateur sans engagement comme les deux principaux choix d’accès Internet résidentiel 5G.

Pourquoi choisir l’accès Internet résidentiel 5G ?

Verizon et T-Mobile rendent leur accès Internet résidentiel 5G sans fil attrayant avec presque les mêmes avantages et fonctionnalités (bien que Verizon offre des vitesses plus rapides et que T-Mobile ait une plus grande disponibilité).

Essai gratuit (30 jours avec Verizon, 15 jours avec T-Mobile)

Aucun contrat et garantie de prix

Limite de données illimitée

Installation gratuite par soi-même sans frais d’équipement

Vitesses jusqu’à 1 Gbit/s avec Verizon, jusqu’à 245 Mbit/s avec T-Mobile

Avantages tels qu’une carte Mastercard de 50 $ et Instacart gratuit avec T-Mobile, NFL Sunday Ticket et YouTube TV gratuits avec Verizon

Prix à partir de 25 ou 30 $/mois avec un forfait mobile – 50 $/mois sans

Si vous disposez d’un forfait Magenta Max avec T-Mobile, son accès Internet 5G est proposé à 30 $/mois et T-Mobile propose un essai gratuit de 15 jours.

Si vous disposez d’un forfait téléphonique 5G éligible avec Verizon, son accès Internet 5G est proposé à 25 $/mois et il y a une garantie de satisfaction de 30 jours. De plus, si vous êtes éligible au programme de connectivité abordable, vous pouvez obtenir le service gratuitement.

L’accès Internet résidentiel 5G de Verizon est disponible dans la plupart des États-Unis, couvrant plus de 30 millions de foyers

Comme T-Mobile, la disponibilité de Verizon peut varier même dans la même ville

Vérifiez la disponibilité de votre accès Internet résidentiel 5G Verizon

Conclusion

Comme mentionné ci-dessus, Verizon a l’avantage en ce qui concerne les performances de l’accès Internet résidentiel 5G avec des vitesses allant jusqu’à 1 Gbit/s grâce à son plan « 5G Home Plus ». Cependant, T-Mobile est en tête en termes de disponibilité, couvrant environ 70 % de foyers supplémentaires, soit plus de 50 millions, contre plus de 30 millions pour Verizon.

En ce qui concerne les types de configurations résidentielles qui fonctionneront le mieux avec l’accès Internet résidentiel 5G, les deux opérateurs affirment que leur Internet sans fil fonctionne très bien pour tout, que ce soit les jeux, les appels vidéo, le streaming, et plus encore.

Cependant, gardez à l’esprit que, pour les foyers avec de nombreux appareils – surtout lorsqu’ils sont utilisés en même temps – une configuration de réseau fixe à large bande offrira probablement les meilleures performances.

Mais comme les deux fournisseurs proposent des essais gratuits, il n’y a aucun risque à essayer l’accès Internet résidentiel 5G, que ce soit pour votre réseau principal ou de secours.

