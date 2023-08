Comment rejoindre la version bêta One UI 6 sur Samsung Galaxy

L’attente est enfin terminée car Samsung a annoncé sa version bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S23. D’autres téléphones Samsung Galaxy recevront la version bêta de One UI 6 plus tard cette année. One UI 6 est le système d’exploitation personnalisé basé sur Android 14 pour les appareils Samsung.

D’autres fabricants d’équipements d’origine ont déjà lancé la version bêta d’Android 14 pour leurs téléphones phares le mois dernier, et Samsung est assez en retard. Cependant, nous savons que Samsung sera probablement le premier fabricant, après Google, à déployer Android 14 sur tous ses appareils une fois qu’il commencera la version stable plus tard cette année.

De nombreux utilisateurs Samsung seront impatients de découvrir One UI 6 dès que possible, et ce, pour une bonne raison. Après tout, c’est une mise à jour majeure qui comprend Android 14. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et changements. Parmi les mises à jour notables figurent la refonte des paramètres rapides, de nouveaux emojis, une nouvelle police par défaut et bien plus encore.

Actuellement, la version bêta de One UI 6 est disponible pour le Galaxy S23 aux États-Unis, en Corée et en Allemagne. Il est important de noter que ce programme bêta devrait s’étendre à davantage d’appareils et de régions dans un avenir proche. Ce guide s’appliquera à tous les téléphones Samsung répondant aux critères d’éligibilité.

Si la version bêta de One UI 6 est disponible pour votre Samsung Galaxy, voici ce que vous devez faire pour rejoindre le programme bêta.

Demandez le programme bêta One UI 6

Étape 1: Mettez à jour votre téléphone Galaxy avec la dernière version ainsi que l’application Samsung Members.

Étape 2: Ouvrez maintenant l’application Samsung Members sur votre téléphone.

Étape 3: Vous verrez peut-être une bannière de la version bêta de One UI 6 en haut, faites défiler toutes les bannières pour les vérifier toutes.

Étape 4: Si vous trouvez la bannière, appuyez dessus, sinon suivez l’étape suivante.

Étape 5: Appuyez sur l’icône de la cloche dans le coin et consultez la section Notices. La notification de la version bêta de One UI 6 y sera.

Étape 6: Il vous donnera la possibilité de rejoindre la version bêta de One UI 6. Suivez les instructions à l’écran et vous serez enregistré pour la version bêta de One UI 6.

Comment installer la version bêta de One UI 6

Après avoir rejoint le programme bêta, le logiciel bêta sera disponible sur votre appareil. Mais avant de passer à l’installation, assurez-vous de sauvegarder votre appareil ou du moins vos données importantes.

Étape 1: Assurez-vous que votre téléphone Galaxy est connecté à Internet et accédez aux Paramètres.

Étape 2: Accédez maintenant à Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Étape 3: Vous verrez ici la version bêta de One UI 6.0 basée sur Android 14 que vous pouvez installer sur votre téléphone.

Vous pouvez également vous désinscrire de la version bêta de One UI 6 depuis l’application Samsung Members.

Une des meilleures choses à propos de Samsung est qu’ils ne testent pas leurs mises à jour pendant des mois. Contrairement à certaines entreprises qui effectuent des tests bêta fermés prolongés, Samsung tend à simplifier le processus. Par conséquent, ils sortent souvent des versions stables seulement un mois ou deux après la mise à jour bêta. Vous pouvez donc vous attendre à la version stable de One UI 6 pour le Galaxy S23 en octobre ou novembre.

Autre bon point, Samsung n’a besoin de faire des tests bêta que pendant les premiers mois, après quoi il déploie directement la version stable de One UI 6 sur d’autres appareils Galaxy. Cependant, cette approche n’indique pas nécessairement la présence de bugs majeurs dans la version stable. Ainsi, tous les appareils ne rejoindront pas One UI 6, ce qui est une bonne chose car les utilisateurs n’auront pas à attendre longtemps.

