Mon Xiaomi n’a pas été mise à jour depuis un certain temps : comment vérifier et forcer la mise à jour OTA

Généralement, votre smartphone vous indique quand il a reçu une mise à jour importante et, en fonction de la configuration que vous avez choisie, il l’installe automatiquement ou vous demande la permission avant. Mais si vous avez remarqué depuis un certain temps que votre Xiaomi ne se met pas à jour, vous pouvez essayer de forcer cette mise à jour.

Maintenir votre téléphone mobile toujours à jour n’est pas important, c’est essentiel. Et parmi toutes les mises à jour, celles appartenant au système d’exploitation, dans le cas de Xiaomi, Redmi et POCO à MIUI, sont impératives. Nous allons vous montrer comment vérifier si vous en avez une en attente.

OTA Over The Air

La programmation sans fil, abrégée OTA pour Over-The-Air, consiste en « plusieurs méthodes de distribution de logiciels, de paramètres de configuration et même de mise à jour des clés de chiffrement pour des appareils tels que des téléphones mobiles, des décodeurs, des voitures électriques ou des équipements de communication vocale sécurisée (radios bidirectionnelles cryptées) ». Nous parlons d’une nouvelle version de logiciel envoyée ‘par voie hertzienne’ depuis un emplacement central vers tous les utilisateurs.

Dans les smartphones, une mise à jour OTA est une mise à jour du micrologiciel ou du système d’exploitation que l’appareil télécharge via Internet. Elle est ainsi appelée car elle fait référence aux mises à jour qui se font sans fil directement sur le téléphone via le Wi-Fi ou le réseau mobile haut débit, au lieu de nécessiter une connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB pour effectuer la mise à jour.

Chercher et forcer les mises à jour OTA en attente sur votre Xiaomi

Faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran sur le côté droit pour ouvrir le panneau des fonctions Appuyez sur l’icône des paramètres en forme d’engrenage / diamant à côté de l’heure et de la date pour accéder aux paramètres Cliquez sur la première option, À propos du téléphone Cette page vous montre de manière concise les principales informations sur votre mobile, telles que le nom, l’espace libre restant et la version de la couche MIUI installée. Cliquez sur le carré avec le numéro et la version de MIUI Le système vérifiera s’il y a des mises à jour de MIUI en attente. Et il y a aussi un bouton pour forcer cette vérification manuellement.

Rechercher des mises à jour et de nouvelles versions disponibles des applications installées sur votre Xiaomi

Faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran sur le côté droit pour ouvrir le panneau des fonctions Appuyez sur l’icône des paramètres en forme d’engrenage / diamant à côté de l’heure et de la date pour accéder aux paramètres Ouvrez la deuxième option juste en dessous de À propos du téléphone appelée Mise à jour des applications système Dans cette fenêtre, la fonction vous indiquera s’il y a des applications système qui doivent être mises à jour. Activez manuellement la mise à jour dans l’application que vous souhaitez, ou mettez-les toutes à jour – c’est toujours mieux pour prévenir d’éventuelles attaques ou piratages par exploitation d’une application non mise à jour. Si vous souhaitez vérifier ce que chaque mise à jour ajoute aux applications, lorsque vous êtes sur l’écran de mise à jour des applications, cliquez sur l’icône en haut à droite des trois points verticaux. Accédez à l’option Historique des mises à jour pour vérifier cela.



