TVE UHD 1 et TVE UHD 2 sont les nouvelles chaînes de TVE diffusées exclusivement en 4K. Vous pouvez désormais profiter des deux depuis votre téléviseur, qu’il soit intelligent ou non.

TVE a déjà testé le 4K lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022

Televisión Española se met à jour, non seulement elle a renouvelé son catalogue gratuit de RTVE Play, mais elle intègre progressivement la 4K. La télévision publique disposait déjà de TVE UHD 1, une chaîne de TNT diffusant exclusivement à cette résolution, mais elle vient d’en lancer une autre : TVE UHD 2. Si vous disposez d’un téléviseur compatible avec la 4K, vous pouvez déjà profiter de son contenu. Nous allons vous montrer comment regarder TVE en 4K depuis la TNT.

Ce guide pour regarder des chaînes en 4K depuis la TNT ne vous servira pas seulement pour TVE UHD 1 et 2, mais aussi pour les futures chaînes qui seront ajoutées. De plus, lorsque le passage à la 4K sera établi après la suppression de la SD, comme nous vous l’expliquons à la fin de l’article, cet article vous sera particulièrement utile. Vous pouvez consulter ici la liste complète des chaînes de TNT en France.

Comment réaccorder votre TNT pour voir les nouvelles chaînes 4K

Il vous suffit simplement de réaccorder votre TNT. La méthode à suivre dépend du modèle et de la marque, mais nous allons vous donner quelques indications communes. Peu importe l’appareil que vous possédez, la clé est de naviguer dans ses menus jusqu’à trouver l’option de réaccordage. Celle-ci doit se trouver dans une section comme « Accorder » ou « Chaînes ».

Réaccordez votre téléviseur

Allumez la TNT et accédez à n'importe quelle chaîne.

Accédez aux paramètres depuis votre télécommande. Sur la plupart des télécommandes, vous devriez trouver une touche intitulée « Menu » ou « Options ».

Diverses options et sections s'afficheront, mais vous devrez entrer dans celle qui est similaire à « Paramètres » ou « Installation ».

Accédez à « Réglages », « Chaînes », « Réconfiguration » ou un sous-menu qui concerne la recherche ou le réaccordage des chaînes.

À partir de là, vous pourrez régler à nouveau votre téléviseur. Une fois la recherche des canaux terminée, vous pourrez profiter de TVE UHD 1 et TVE UHD 2.

Si votre téléviseur est un Smart TV

Si votre téléviseur est un Smart TV, le processus est identique : réaccordez la TNT pour faire apparaître la nouvelle chaîne. Tout comme avec les téléviseurs « traditionnels », le processus dépend de chaque modèle et marque, mais dans ce cas, surtout du système d’exploitation. Il est probable que vous deviez accéder à Paramètres puis à une section intitulée « Réglages numériques » ou « Mise au point automatique » qui ajoutera automatiquement les nouvelles chaînes.

Votre téléviseur prend-il en charge la 4K ?

Tous les téléviseurs ne prennent pas en charge la 4K. Si le vôtre ne le fait pas, vous pourrez quand même regarder ces chaînes, mais vous ne les verrez pas aussi bien, car votre appareil ne pourra pas exploiter pleinement ses performances. Cependant, certaines télévisions ont un tuner de TNT qui ne peut pas diffuser en 4K.

Si votre téléviseur n’est pas ancien, environ depuis 2013, il ne devrait pas avoir de problème pour accorder ces chaînes, mais certains ne peuvent pas le faire. Votre téléviseur doit être doté d’un décodeur DVB-T2. Si ce n’est pas le cas, vous devrez acheter un décodeur externe compatible. Le prix de ceux-ci est d’environ 30 euros.

La 4K sur toutes les chaînes de RTVE à partir de 2024

RTVE avait déjà effectué des tests de diffusion de contenu en 4K lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et de la Coupe du Monde féminine en 2023. La chaîne qui nous a offert cela était TVE UHD et elle a non seulement diffusé ces compétitions dans cette résolution, mais elle a également diffusé des contenus préenregistrés de RTVE auparavant.

???? Imágenes de los canales experimentales en 4K « UHD-1 » y « UHD-2 », que iniciaron su emisión en Alicante el viernes pasado a través del mux 34 (DVB-T2). ???? https://t.co/FYPhzf1LJK pic.twitter.com/nlU9IAodvR — ELXMÈDIA (@elxmediaweb) Mai 10, 2022

TVE UHD 2 a rejoint cette chaîne, qui diffuse actuellement le contenu de Teledeporte. Il est probable qu’à l’avenir, sa programmation s’élargisse et sa variété augmente, mais pour l’instant, il s’agit d’une rediffusion du contenu en direct de Teledeporte en résolution 4K.

Le plan de RTVE est d’émettre régulièrement du contenu en 4K à partir du 15 février 2024. D’ici là, elle utilisera ses chaînes de test et ajoutera probablement d’autres chaînes tout en effectuant des tests. Cette date correspond à la fin de la diffusion des chaînes de TNT en qualité standard. Ne vous inquiétez pas, la définition standard (SD) n’est pas la même que la haute définition (HD), vous pourrez donc continuer à regarder la TNT en HD même si vous n’avez pas de téléviseur compatible avec la 4K.

Quels sont les avantages de la 4K ?

La résolution 4K nous permet de mieux voir tout contenu par rapport à la HD ou à la SD, mais qu’est-ce qui rend la 4K si spéciale ? La principale différence entre cette résolution et les résolutions inférieures réside dans la quantité de pixels, car le 4K en a plus. Cela se traduit par plus de détails, ce qui nous permet d’apprécier des choses que nous ne pourrions pas distinguer si nous regardions le même contenu en Full HD ou en HD.

Le 4K est également appelé Ultra HD (ultra haute définition). Il est important de le garder à l’esprit pour ne pas confondre les résolutions. La clé consiste à se souvenir que le 4K est composé de 3840 x 2160 pixels. Un autre nom pour le désigner est 2160p. Enfin, ne confondez pas non plus le UHD et le HDR.



