Android Auto 10.2 bêta est désormais disponible officiellement : voici toutes ses nouveautés et comment l’installer sur ton téléphone Xiaomi

À cette occasion, la nouvelle mise à jour d’Android Auto a pris un peu plus de temps que d’habitude, mais nous l’avons enfin à notre disposition. Google vient de publier la première version bêta d’Android Auto 10.2, une version qui remplace Android Auto 10.1 qui incorporait quelques nouveautés intéressantes dans certains domaines comme Google Maps ou Google Assistant.

Comme d’habitude, vous pourrez tester cette nouvelle mise à jour tant que vous êtes enregistré dans le programme bêta d’Android Auto, et dans cet article, nous vous dirons quelles sont toutes ses nouveautés, même si nous vous avertissons déjà qu’il s’agit de la version de transition à laquelle Google nous a habitués.

Voici les nouveautés introduites par Google dans Android Auto 10.2 bêta

Bien sûr, en plus de pouvoir être enregistré dans ce programme bêta, nous pourrons également profiter de cette mise à jour en téléchargeant son fichier APK depuis APKMirror et l’installer sur notre appareil comme n’importe quelle autre application, il sera donc relativement facile de l’avoir opérationnelle sur notre smartphone.

Android Auto 10.2 a toujours le même aspect

Une fois cela fait, nous remarquerons que les nouveautés de cette version ne vont pas au-delà des corrections d’erreurs habituelles que nous avons vues dans de nombreuses versions récentes d’Android Auto. Nous n’avons pas de changement visuel ici, et il n’est pas non plus fait référence à sa liste des erreurs connues, qui n’a pas été mise à jour depuis le mois de juillet dernier.

Quoi qu’il en soit, bien que nous n’ayons pas de grandes nouveautés dans cette version, il est recommandé de l’installer une fois qu’elle sera déployée officiellement et de manière stable via le Play Store pour obtenir la meilleure expérience possible avec le service. Les corrections d’erreurs ne sont pas visuelles, mais elles sont importantes pour que tout fonctionne de mieux en mieux.

