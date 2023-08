Comment créer des raccourcis en activant la barre latérale de MIUI 14 sur ton téléphone Xiaomi.

À de nombreuses occasions, nous ne le réalisons pas, mais configurer certains paramètres sur nos téléphones mobiles peut nous faire gagner beaucoup de temps tout au long de la journée. En réalité, vous savez déjà que MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus complètes dans le panorama des téléphones Android, et dispose de plusieurs fonctions exclusives qui vont rendre notre vie beaucoup plus facile.

C’est précisément le cas de sa barre latérale bien connue, un outil qui est apparu avec MIUI 13 sur nos appareils et qui nous permet de créer différents raccourcis depuis n’importe quelle partie du système, une merveille complète que nous vous montrons comment configurer en détail dans ce post.

Voici comment activer et personnaliser la barre latérale de MIUI 14 selon vos préférences

Dans ce cas, comme nous l’avons mentionné, vous pouvez utiliser cette option si vous avez un appareil Xiaomi avec une version de MIUI 13 ou supérieure. Avec elle, nous aurons de grands avantages en termes d’accéder rapidement à n’importe quelle application que nous avons installée, car il n’y a aucune limitation à cet égard.

Essentiellement, la barre latérale consiste en un accès direct depuis n’importe quelle partie du système vers l’application que nous voulons. Il suffit de déployer cette barre depuis le côté que nous avons configuré de l’écran et nous aurons un carrousel personnalisable à notre goût pour trouver l’application que nous cherchons.

De plus, la façon de la configurer est extrêmement simple, car nous devrons simplement suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi avec MIUI 13 ou supérieur

Cliquez sur la section « Fonctions spéciales » et allez dans « Barre latérale »

Ensuite, activez simplement l’option « Toujours afficher » et, dans la partie inférieure, vous pourrez ajuster quelles applications vous souhaitez ajouter à votre barre latérale

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :