Qu’est-ce que le juice jacking et comment savoir s’il peut affecter votre téléphone portable

On vous explique ce qu’est le juice jacking, comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous protéger.

Les smartphones sont la cible la plus courante des pirates informatiques, car il est courant que nous utilisions le smartphone pour réaliser toutes sortes de tâches telles que consulter le compte bancaire ou envoyer des courriels, et que nous y stockions toutes nos informations personnelles telles que des photos, des vidéos, des documents et des fichiers.

C’est pourquoi les cybercriminels cherchent différentes façons d’infecter notre appareil mobile avec un malware afin de voler nos données personnelles et d’accéder à nos comptes bancaires. L’une des méthodes les plus utilisées par les malfaiteurs pour installer le malware sur nos appareils est le « juice jacking », une méthode de piratage que nous allons vous expliquer ci-dessous : ce que c’est, comment ça fonctionne et comment l’éviter.

Qu’est-ce que le juice jacking et comment ça fonctionne

Le juice jacking est un terme qui a été utilisé pour la première fois par le journaliste d’investigation Brian Krebs en 2011 et qui fait référence à une forme d’attaque informatique consistant en ce que les pirates informatiques installent un malware sur les stations de charge USB des lieux publics tels que les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux afin d’accéder aux appareils de leurs victimes.

Ainsi, lorsque vous connectez votre téléphone portable à l’un de ces ports de chargement infectés à l’aide de votre câble de chargement, les cybercriminels installent un malware sur votre terminal qui leur permettra d’accéder à votre téléphone et de voler des informations confidentielles telles que vos données bancaires ou vos mots de passe.

Dans le cas où votre appareil est infecté, il est courant que les pirates informatiques utilisent vos informations bancaires pour essayer de vous voler de l’argent ou bien qu’ils bloquent votre appareil et entrent en contact avec vous pour vous demander une compensation financière afin de vous rendre l’accès à votre téléphone.

Comment éviter le juice jacking

Évidemment, la façon la plus simple d’éviter que votre terminal soit infecté par le juice jacking est de ne pas le charger sur les stations de charge des lieux publics, mais en plus de cela, vous devriez suivre ces simples recommandations pour protéger votre téléphone portable des cybercriminels:

Sortez de chez vous avec une bonne batterie : étant donné que presque tous les téléphones actuels sont équipés de charge rapide, nous vous recommandons, si vous avez peu de batterie et que vous allez à un aéroport ou à un centre commercial, de charger votre téléphone portable pendant une demi-heure ou une heure avant de partir de chez vous afin de ne pas avoir à utiliser les ports de chargement de ces endroits

: étant donné que presque tous les téléphones actuels sont équipés de charge rapide, nous vous recommandons, si vous avez peu de batterie et que vous allez à un aéroport ou à un centre commercial, de afin de ne pas avoir à utiliser les ports de chargement de ces endroits Emportez toujours avec vous une batterie externe : de nos jours, vous pouvez acheter des batteries externes de grande capacité à petit prix qui vous permettront de recharger votre téléphone portable sans avoir à utiliser les stations de charge des lieux publics. Si vous ne savez pas laquelle acheter, jetez un coup d’œil à notre liste des meilleures batteries externes pour téléphone portable

: de nos jours, vous pouvez acheter des batteries externes de grande capacité à petit prix qui vous permettront de recharger votre téléphone portable sans avoir à utiliser les stations de charge des lieux publics. Si vous ne savez pas laquelle acheter, jetez un coup d’œil à notre liste des meilleures batteries externes pour téléphone portable Dans le cas où vous n’avez pas d’autre choix que de charger votre téléphone portable à l’aéroport ou au centre commercial, branchez le câble USB sur votre chargeur et branchez ce dernier sur l’une des prises de courant de l’aéroport

Si, pour une raison quelconque, vous êtes obligé de charger votre smartphone dans un lieu public avec son câble USB, après l’avoir connecté à la station de charge, allez dans les options Android et ne lui donnez la permission que de se charger

Enfin, vous pouvez également utiliser ce que l’on appelle des « Juice-Jack Defender », de petits adaptateurs qui se placent entre le câble USB et le téléphone portable et qui se chargent de ne permettre que la charge et de bloquer le transfert de données

