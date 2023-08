Voici comment jouer aux échecs contre ChatGPT et d’autres intelligences artificielles

Certaines pages se connectent à ChatGPT pour vous permettre de jouer contre l’IA.

ChatGPT peut être un adversaire redoutable

ChatGPT est l’une des intelligences artificielles les plus polyvalentes. Sa dernière version, GPT-4, est capable d’identifier des images et d’accomplir des tâches créatives. Cependant, dans cet article, nous ne vous expliquerons pas comment lui demander de rédiger un script ou un poème, mais comment jouer une partie d’échecs contre elle. Voici comment vous pouvez vous affronter contre l’IA la plus célèbre de la planète.

Vous pensez probablement qu’il faut accéder à OpenAI et lui dire vos mouvements pour jouer aux échecs contre ChatGPT. En effet, c’est possible, mais ce n’est pas recommandé, car vous devrez garder une autre page ouverte où vous indiquez les mouvements effectués par l’IA, comme sur chess.com.

La meilleure façon de jouer aux échecs contre ChatGPT

La meilleure façon de jouer une partie d’échecs est de passer par des sites spécialisés. Même si cela peut sembler étrange, certaines pages se connectent à ChatGPT via le code. De cette manière, vous n’avez pas besoin d’avoir une fenêtre ouverte avec OpenAI où vous demandez les mouvements à l’IA tout en les indiquant vous-même dans une autre fenêtre.

Chess.ai

L’une de ces pages est ChessGPT.ai. Vous pouvez y accéder via le lien situé après ce paragraphe. Si vous avez grandi dans les années 90 ou 2000, son interface vous semblera certainement familière, car elle imite un combat Pokémon des premières générations, comme si nous l’émulions.

En y accédant, une animation similaire à celle d’un combat s’affiche. Nous serons représentés par l’avatar d’un dresseur, tandis que l’avatar de ChatGPT apparaîtra en face, capable d’évoluer, attention. Pour jouer, choisissez une pièce de votre armée et déplacez-la, l’intelligence artificielle se déplacera ensuite.

Chess.ai

Chess vs GPT

Une autre option au design plus traditionnel est Chess vs GPT. Vous trouverez le lien ci-dessous. Son fonctionnement est similaire au précédent, il vous suffit de déplacer une pièce et ChatGPT répondra par un autre mouvement. À côté, le chat affiche chaque action, car à la fois Chess.ai et Chess vs GPT traduisent les réponses textuelles de l’IA sur le tableau.

Chess vs GPT

