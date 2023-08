Samsung a un dossier sécurisé dans lequel vous pouvez masquer ce que vous voulez : voici comment l’activer.

Tes secrets sont en sécurité sur ton téléphone Samsung.

Dans le dossier sécurisé, nous pourrons stocker des documents ou des fichiers privés que nous voulons protéger davantage

Le dossier sécurisé de Samsung est un outil très utile pour tous les utilisateurs qui veulent protéger leurs fichiers les plus privés. Que ce soit des photos, des vidéos, des fichiers PDF ou tout autre format, grâce au dossier sécurisé, ces fichiers bénéficieront d’une sécurité supplémentaire. Et tu l’as sur ton téléphone Samsung. Si tu ne sais pas comment l’activer, nous t’expliquons comment faire :

Ce qui se passe dans le dossier sécurisé, reste dans le dossier sécurisé

La première fois que nous accédons au dossier sécurisé, nous devons établir le mode de déverrouillage. Nous pouvons le faire avec un code PIN, un mot de passe écrit ou en dessinant un schéma avec le système classique des neuf points que nous connectons comme nous le souhaitons. Fais bien attention à ne pas l’oublier ! Si nous voulons restaurer le mot de passe après avoir oublié notre code, ce qui se trouve à l’intérieur sera effacé. Ton secret restera intact, mais le contenu sera perdu.

Une fois que nous avons activé le dossier sécurisé, à l’intérieur, nous trouverons plusieurs applications, telles que le navigateur Internet, l’appareil photo, la galerie (qui permet également de masquer des dossiers), les contacts, le calendrier, le bloc-notes ou un gestionnaire de fichiers. Tout ce que nous ferons là-dedans ne sortira pas. Si nous ajoutons un contact dans l’application Contacts du dossier sécurisé, ce contact restera là. Si nous utilisons l’appareil photo du dossier sécurisé, ces photos ou vidéos seront stockées dans la galerie du dossier sécurisé.

Déplacer des fichiers vers le dossier sécurisé

De la même manière, si nous avons des fichiers ou des documents déjà créés dans notre stockage standard, nous pouvons les envoyer facilement vers le dossier sécurisé depuis les menus de l’interface. En cliquant sur les trois points, nous trouverons l’option « ajouter des fichiers », où nous pourrons rechercher n’importe quelle photo, document ou fichier que nous voulons déplacer.

Il existe également un mode alternatif dans certaines de ces applications. Par exemple, dans la galerie Samsung, nous pouvons également envoyer des photos et des vidéos depuis son interface. Si nous maintenons la photo ou la vidéo enfoncée, nous verrons les actions disponibles, et nous trouverons « déplacer vers le dossier sécurisé », et de cette façon, nous pourrons également protéger les contenus que nous voulons garder privés.

Active le camouflage de ton dossier sécurisé

Il n’y a pas de meilleure façon de protéger tes fichiers privés que de faire en sorte que son icône passe inaperçue. Si tu le souhaites, tu pourras changer le nom de « dossier sécurisé » par n’importe quel nom qui te vient à l’esprit, ainsi que changer l’icône pour d’autres symboles plus ambigus, comme des étoiles ou des lunettes. Ton dossier sécurisé, de cette manière, aura une protection et un camouflage. Tes fichiers privés seront sécurisés et protégés. Personne ne se douterait qu’une application appelée « lecteur de tickets », avec le symbole d’une étoile, protège tes fichiers.

Le dossier sécurisé existe depuis de nombreuses années sur les appareils Samsung, mais en réalité, seuls quelques utilisateurs profitent des possibilités offertes par ce service en termes de confidentialité. Que ce soit pour protéger des images privées, marquer une surprise dans le calendrier, prendre des notes sur des cadeaux d’anniversaire potentiels ou renforcer la sécurité de certains contacts, le dossier sécurisé peut nous aider avec tout cela.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :