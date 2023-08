Comment utiliser GPT-4 gratuitement sans avoir à payer ChatGPT Plus

Le site officiel de ChatGPT vous oblige à payer 20 euros par mois pour utiliser sa dernière version. Pour l’utiliser gratuitement, vous pouvez utiliser les alternatives suivantes.

ChatGPT-4 est plus fiable, sûr et créatif que ses versions précédentes

ChatGPT est l’une des intelligences artificielles les plus utiles. De nombreux utilisateurs l’utilisent pour rédiger des textes, prendre des notes ou flirter sur les réseaux sociaux. Sa dernière version, ChatGPT-4, est désormais disponible. N’importe qui peut y accéder, mais il faut payer l’abonnement ChatGPT Plus. Nous allons donc vous montrer comment l’utiliser gratuitement.

Pour économiser les 20 euros par mois que coûte ChatGPT Plus, nous vous proposons d’autres alternatives au site « officiel » d’OpenAI. Elles utilisent le même moteur d’intelligence artificielle que ChatGPT-4, il s’agit donc exactement de la même chose mais avec un autre nom.

Alternatives à OpenAI

Bing Chat

Bing est le moteur de recherche de Microsoft. Il dispose d’une section appelée Bing Chat, qui est une version modifiée de ChatGPT. Il est totalement gratuit et fonctionne parfaitement. Il est actuellement disponible et pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant.

ChatGPT-4 sur Bing Chat

Il s’agit d’une page web très simple. En bas, vous verrez la barre dans laquelle vous devez saisir les commandes. Dans le coin supérieur droit, vous verrez l’historique des commandes ou du texte envoyé à Bing Chat pour obtenir une réponse, et enfin, mais non moins important, nous avons les 3 styles de chat: Créatif, Équilibré et Concis.

En fonction de vos besoins, vous devrez choisir un type de chat différent. Par exemple, si vous voulez qu’il rédige un poème, vous devrez choisir Créatif, qui est orienté vers les activités artistiques. En revanche, si vous voulez une liste précise, par exemple, des meilleurs aspirateurs, vous devrez choisir Précis. Si vous ne voulez ni l’un ni l’autre, choisissez Équilibré.

Si vous ne pouvez pas y accéder, il est probable que vous deviez ajouter votre adresse e-mail associée à Microsoft. Si c’est le cas, le site vous le signalera. Votre adresse e-mail restera sur une liste d’attente jusqu’à ce que ce soit votre tour, moment où vous pourrez utiliser Bing Chat de manière illimitée.

HuggingFace

HuggingFace est un site web où se trouvent différentes intelligences artificielles. Il regroupe celles qui sont basées sur des images, ainsi que celles qui traitent le texte, comme celle qui nous intéresse dans cet article : Chat GPT-4. Vous pouvez utiliser cette IA gratuitement, mais avec une limite de 4096 tokens. Chaque commande ou message consomme un certain nombre de tokens. Pour cela, vous devrez vous inscrire et disposer de tokens. Cliquez sur le lien suivant pour y accéder.

Chat GPT-4 sur Bing Chat

Ora.sh

Sur Ora.sh, différentes intelligences artificielles créées par la communauté sont regroupées. Vous pouvez profiter gratuitement de leur version de ChatGPT-4 ; cependant, vous ne pourrez envoyer que 10 messages par jour en raison de la forte demande sur la plateforme. Vous devrez vous inscrire pour cela ; c’est très facile, vous devez simplement accéder à Ora.sh depuis le lien ci-dessous, puis sélectionner Sign In une fois à l’intérieur.

Chat GPT-4 sur Ora.sh

Poe

Quora est l’un des sites web les plus importants pour poser des questions et obtenir des réponses. Il se peut que pour faciliter les choses, ils aient créé Poe, un site qui regroupe différentes intelligences artificielles. Oui, quelque chose de similaire à HuggingFace ou Ora.sh, mais subordonné à une autre entreprise. Le cas est qu’une de ces IA est ChatGPT-4, à laquelle vous pouvez accéder en vous inscrivant depuis Poe. Le problème, cependant, est qu’elle vous limite à une seule question par jour. Cependant, si vous avez épuisé les autres sites web, cela peut vous dépanner.

ChatGPT-4 sur Poe

Merlín

Nous terminons cette liste d’alternatives au site officiel de Chat GPT-4 avec Merlín. Contrairement aux précédentes, il s’agit d’une extension pour Google Chrome, donc il ne fonctionne pas exactement de la même manière. Il s’est révélé être l’une des extensions les plus pratiques de Chrome. Après l’avoir installée, vous devrez sélectionner le bouton des extensions, celui en forme de pièce de puzzle, dans le coin supérieur droit de Chrome pour accéder à Merlín.

Installez Merlín dans Chrome

Quelle est la meilleure alternative ?

La meilleure alternative pour avoir ChatGPT-4 gratuitement est Bing Chat. C’est la plus facile à utiliser et celle qui impose le moins de restrictions. Cependant, d’autres comme Ora.sh ou Poe sont également faciles à utiliser, bien qu’elles aient des limitations. Par conséquent, vous pouvez utiliser Bing Chat comme principal et ensuite utiliser les autres versions, en passant de l’une à l’autre une fois que vous avez épuisé toutes leurs ressources.

En quoi ChatGPT-4 diffère-t-il de ses prédécesseurs ?

Chaque fois qu’une nouvelle version d’un téléphone portable, d’une application ou d’une intelligence artificielle est lancée, nous nous demandons quel est le plus grand différence par rapport à ses prédécesseurs. C’est précisément pourquoi nous allons vous expliquer pourquoi ChatGPT-4 représente une révolution si radicale par rapport à ChatGPT-3 et aux versions précédentes.

Le changement le plus important est que la dernière version peut comprendre les images. Il est possible d’insérer des images pour que ChatGPT-4 les traite et vous fournisse des informations à leur sujet. Par exemple, il est possible de lui demander d’identifier l’emplacement d’un objet spécifique dans une image ou d’énumérer les différents personnages qui y apparaissent. Cependant, l’envoi d’images est unidirectionnel, ce qui indique que nous pouvons insérer une image pour obtenir des informations à son sujet, mais elle ne peut pas créer ses propres images.

Ensuite, nous avons les changements de performances « classiques ». Nous mettons l’accent sur « classiques » car il s’agit vraiment d’une amélioration absolue. Tout d’abord, ChatGPT-4 est plus rapide que ses versions précédentes, mais il est aussi beaucoup plus intelligent et de plus en plus humain. Il est maintenant possible de lui demander de rédiger des poèmes ou des textes créatifs avec une plus grande naturalité, sans paraître trop artificiel.

Enfin, ses réponses seront plus sûres et fiables. Un des problèmes des IA est qu’elles peuvent se tromper et dire des choses sans aucun sens. ChatGPT-4 est beaucoup plus sûr et fiable, il sera donc pratiquement impossible de le tromper. Il suivra vos instructions plus fidèlement tout en ayant besoin de moins de directives et ne s’éloignera pas du sujet que vous abordez.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :