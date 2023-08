iPhone mouillé : comment le réparer en toute sécurité

Voici les différentes recommandations que vous pouvez suivre si votre iPhone est mouillé.

Nous allons vous expliquer quoi faire si ton iPhone est mouillé ou tombe dans l’eau. Parce que oui, il y a différentes solutions à adopter si cela arrive. Et des solutions sûres. Parce que la résistance à l’eau s’est énormément améliorée sur les iPhone, mais elle n’est pas parfaite et nous pouvons tous avoir un accident et avoir besoin de ces conseils.

Résistance à l’eau des différents iPhone

Il faut savoir que la résistance à l’eau et aux éclaboussures est quelque chose de relativement nouveau sur les iPhone. Nous avons cette fonctionnalitédepuis l’iPhone 7, c’est-à-dire depuis seulement sept ans. Bien que cela fasse peu de temps, la résistance à l’eau s’est beaucoup améliorée et voici une liste pour que tu saches celle qu’a ton modèle d’iPhone :

iPhone 14 : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 14 Plus : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 14 Pro : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 14 Pro Max : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 13 : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 13 mini : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 13 Pro : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 13 Pro Max : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 12 : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 12 mini : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 12 Pro : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 12 Pro Max : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes). iPhone 11 Pro : IP68 (profondeur maximale de 4 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 4 mètres pendant 30 minutes). iPhone 11 Pro Max : IP68 (profondeur maximale de 4 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 4 mètres pendant 30 minutes). iPhone 11 : IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes). iPhone XS : IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes). iPhone XS Max : IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes).

: IP68 (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes). iPhone SE (2ème génération) : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

: IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes). iPhone XR : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

: IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes). iPhone X : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

: IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes). iPhone 8 : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

: IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes). iPhone 8 Plus : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

: IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes). iPhone 7 : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

: IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes). iPhone 7 Plus : IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes).

Si tu as l’un des appareils mentionnés précédemment, il est probable qu’il ne se soit rien passé s’il s’est mouillé et que tu as agi rapidement, cependant, nous avons toujours à notre disposition différentes recommandations pour nous assurer qu’il ne subisse aucun dommage.

Que faire si l’iPhone se mouille

Une fois que tu connais la résistance à l’eau de chaque iPhone compatible avec cette fonction, il est temps de connaître les recommandations que nous pouvons suivre.

Éteindre l’iPhone dès que possible. Sèche-le le plus rapidement possible. Laisse-le sécher dans un endroit ventilé. Essaie de retirer l’eau de l’intérieur. Retire la carte SIM. Attends cinq heures avant de le recharger.

Ce sont les meilleures recommandations que tu peux suivre si ton iPhone se mouille. Ne crois pas les mythes comme celui de le mettre dans du riz, par exemple. En dernier recours, tu peux faire appel au support technique d’Apple.

