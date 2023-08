Comment récupérer les photos supprimées de WhatsApp sur votre Android ou iPhone étape par étape.

As-tu accidentellement supprimé des photos ou des vidéos reçues sur WhatsApp ? Nous allons te montrer comment les récupérer étape par étape.

Tu peux récupérer les photos et vidéos supprimées que tu as reçues sur WhatsApp en utilisant les bons outils

Si tu as accidentellement supprimé des photos que tu as reçues sur WhatsApp et que tu souhaites les récupérer, nous allons t’expliquer comment les récupérer étape par étape de la manière la plus simple possible. Tout ce dont tu as besoin est de quelques minutes et des bons outils, et tu pourras récupérer les images que tu as supprimées par erreur après les avoir reçues. De plus, nous te donnerons quelques conseils pour éviter que cela ne se reproduise.

Bien que la méthode soit destinée à récupérer des photos, tu pourras également l’utiliser pour récupérer les vidéos de WhatsApp que tu as supprimées de ton téléphone. De plus, cela fonctionne aussi bien avec un iPhone qu’avec un Android : la solution est valable pour n’importe quelle plateforme.

Comment récupérer les photos supprimées de WhatsApp en utilisant UltData WhatsApp Récupération

Pour récupérer les photos et vidéos supprimées de WhatsApp, nous utiliserons l’un des outils les plus efficaces disponibles actuellement : UltData WhatsApp Récupération.

Il s’agit d’un logiciel pour Windows et macOS qui permet de récupérer plus de 7 types de données de WhatsApp, y compris les photos, les vidéos, les messages ou les documents. Il est compatible avec tous les appareils iOS et avec plus de 6000 modèles Android, y compris ceux des principales marques.

Le processus de récupération des photos supprimées de WhatsApp est très simple et ne prendra que quelques minutes. Il te suffit de suivre ces étapes :

Télécharge et installe TenorShare UltData WhatsApp Récupération sur ton ordinateur, PC ou Mac. Connecte ton téléphone Android à l’ordinateur à l’aide du câble USB et ouvre TenorShare UltData WhatsApp Récupération. Dans l’outil, choisis l’option « Récupérer les données perdues ». Si tu utilises Android, active le débogage USB via les paramètres pour les développeurs. Si tu utilises iOS, tu devras simplement entrer le code PIN de l’écran de verrouillage. Avec ton téléphone connecté à l’ordinateur, dans l’outil, choisis l’option « Analyser les données » et sélectionne les données que tu souhaites récupérer. Dans ce cas, les images. Attends que le processus se termine. Une fois terminé, tu pourras sélectionner les photos ou vidéos que tu souhaites récupérer et choisir l’emplacement sur ton ordinateur où elles doivent être enregistrées.

Sur le site web de TenorShare, tu peux trouver un guide plus détaillé avec les étapes à suivre pour récupérer toutes tes données, en fonction de l’appareil que tu utilises. Ils proposent également des méthodes pour récupérer les données de WhatsApp sur d’anciens appareils iPhone.

Une fois que tu as terminé l’ensemble du processus, tu verras que les photos que tu avais supprimées et récupérées réapparaissent dans la galerie de ton téléphone. Tu peux répéter ce processus autant de fois que tu le souhaites pour récupérer les images que tu supprimes par erreur.

Garde à l’esprit que UltData est une application gratuite qui permet de scanner et d’apercevoir les fichiers supprimés et récupérables. Cependant, si tu souhaites récupérer les photos, tu devras acheter la version payante, qui est proposée à partir de 45,99 euros pour une licence d’un mois. Tu peux bénéficier d’une réduction de 20% en utilisant le code TSESSEO20 lors de ton achat.

Évite de perdre à nouveau des photos de WhatsApp : crée une sauvegarde

Maintenant que tu as récupéré tes photos et vidéos grâce à UltData, tu peux être tranquille en sachant que tu pourras faire appel à cet outil à tout moment.

Cependant, il est toujours recommandé d’éviter de perdre à nouveau tes données.

Pour cela, il est fortement recommandé de faire une sauvegarde complète de tes données WhatsApp, de manière à pouvoir récupérer facilement tes photos et vidéos en cas de perte.

De même, tu peux utiliser des services de stockage cloud pour tes photos et vidéos, comme Google Photos, Amazon Photos ou iCloud, où tu peux garder une copie de sauvegarde de tes images en toute sécurité.

