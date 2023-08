Comment ramener l’icône classique du petit oiseau bleu de Twitter sur iPhone et Android

Un des changements les plus significatifs qui se produit dans le monde des médias sociaux ces jours-ci est le rebranding de Twitter en X par Elon Musk. Oui, Twitter s’appelle maintenant X. Le logo de l’application à l’intérieur de l’application, ainsi que l’icône de l’application, ont maintenant changé pour le nouveau logo X. Bien qu’il y ait des gens qui pourraient aimer le nouveau logo, tout le monde n’est pas fan.

Il est également hilarant que le nouveau logo X ait dû être retiré du siège de Twitter car sa lumière était un peu trop brillante pour ceux qui vivent dans des appartements à proximité. Mis à part les plaisanteries, peu d’entre nous aiment le nouveau logo X en tant qu’icône de l’application Twitter. Alors que le nouveau logo est certainement une nuisance visuelle et peut aussi conduire les personnes à penser que vous avez une sorte d’application qui semble être hors de propos, installée sur votre téléphone.

Que vous utilisiez un iPhone ou un smartphone Android, vous pouvez facilement surmonter ce problème en changeant simplement l’icône ainsi que l’étiquette de l’application X.

Comment revenir à l’ancienne icône de l’application Twitter sur iPhone

Sur iPhone, il existe plusieurs applications qui offrent des icônes d’application tierces. Le système d’exploitation iPhone vous permet également de changer facilement les icônes d’application. Nous avons un article dédié sur comment vous pouvez facilement modifier les icônes d’application sur votre iPhone, assurez-vous de le consulter. Si vous souhaitez récupérer l’ancienne icône de l’application Twitter Bluebird sur votre iPhone, vous pouvez suivre ces étapes.

Pré-requis :

Ouvrez l’application Shortcuts sur votre iPhone. Cliquez sur l’icône + en haut à droite. Sur l’écran de configuration du raccourci, vous verrez plusieurs options et le nom du raccourci en haut de l’écran, cliquez sur le nom puis sélectionnez Renommez-le Twitter. Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter une action. Recherchez « Ouvrir l’application » puis sélectionnez-le. Sélectionnez la case de l’application avec un texte bleu clair, puis choisissez l’application X dans la liste. Cliquez sur l’icône d’information (un « i » dans un cercle) disponible en bas au centre pour ajouter le raccourci à l’écran d’accueil. Sur l’écran suivant, vous aurez la possibilité de changer le nom du raccourci et l’icône de l’application. Sélectionnez l’icône Twitter Bluebird téléchargée depuis les photos. Une fois terminé, cliquez sur Ajouter en haut à droite.

Et voilà comment vous pouvez retrouver la vieille icône de l’application à la place du logo X ridicule qui a remplacé l’icône emblématique de l’application Bluebird. Évidemment, vous pouvez également profiter de thèmes et d’applications tierces pour changer les icônes, consultez notre guide détaillé sur la façon dont vous pouvez utiliser des applications de thème tierces sur iPhone.

Comment revenir à l’ancienne icône de l’application Twitter sur Android

Android a toujours été en avance en matière d’options de personnalisation. En réalité, c’est l’un des systèmes d’exploitation les plus personnalisables qui existent. Heureusement, il est très simple et facile de changer le logo de l’application de X à l’ancien logo de l’oiseau Twitter bien-aimé.

En réalité, vous pouvez également facilement changer l’étiquette de l’application de X à Twitter. Pour être honnête, le logo de l’oiseau Twitter est non seulement simple mais facilement identifiable par presque toutes les personnes. Le nouveau logo X ? Pas tellement. Quoi qu’il en soit, voici ce dont vous avez besoin pour changer le logo de l’application X avec l’ancien.

Pré-requis :

Nova Launcher

Un pack d’icônes contenant l’ancienne icône de Twitter

Smartphone Android

Procédure :

Avant de changer l’icône et l’étiquette de l’application X sur votre smartphone Android, assurez-vous d’avoir installé Nova launcher sur votre smartphone et assurez-vous qu’il a été configuré comme lanceur par défaut. De plus, vous devrez également installer un pack d’icônes contenant soit l’ancienne icône de l’application Twitter, soit autre chose que le nouveau logo X de l’application. À noter que vous devez avoir l’option de disposition déverrouillée, sinon vous ne pourrez pas apporter de modifications.

Pour cet exemple, j’utiliserai Nova Launcher et le pack d’icônes CandyCons – Icon pack. Ce pack d’icônes est gratuit et disponible gratuitement sur le Google Play Store.

Appuyez longuement sur l’application Twitter. Un menu contextuel devrait apparaître pour l’application. Assurez-vous de cliquer sur l’icône d’édition en haut à droite de la fenêtre contextuelle. Vous devriez maintenant voir une fenêtre contextuelle d’édition de raccourci. Cliquez sur l’icône de l’application. Vous pourrez maintenant choisir un pack d’icônes. J’ai sélectionné le pack d’icônes CandyCons. Actuellement, faites simplement défiler les différentes icônes disponibles, puis sélectionnez l’icône originale de l’oiseau bleu Twitter ou une icône similaire. Une fois que vous avez sélectionné l’icône, vous pouvez également choisir de modifier l’étiquette de l’application. Enfin, cliquez sur Terminé. Vous devriez maintenant voir que l’icône de l’application a été modifiée en celle que vous avez sélectionnée dans le pack d’icônes.

À part l’utilisation de Nova Launcher, vous pouvez également utiliser d’autres lanceurs tiers tels que Niagara Launcher et d’autres lanceurs qui prennent en charge l’installation de packs d’icônes tiers pour votre appareil Android.

Cela conclut le guide sur la façon de changer facilement l’icône de l’application et l’étiquette de l’application de X au logo original d’oiseau bleu Twitter. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.

