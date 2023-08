La nouvelle GCam 8.9 est désormais disponible avec de grandes améliorations du HDR+ et du format RAW : voici comment l’installer sur votre smartphone Xiaomi

Il y a un peu moins d’un mois, nous avons découvert la dernière version du GCam 8.8 avec laquelle nos téléphones Xiaomi pouvaient profiter de l’application Google avec une stabilité générale bien meilleure. Eh bien, il y a quelques heures à peine, BSG, l’un des développeurs les plus connus du monde du GCam, vient de publier la version 8.9 avec quelques nouveautés assez intéressantes.

En réalité, en plus des améliorations classiques en termes de performances et de stabilité de l’application, nous remarquerons également que certains aspects liés aux modes HDR+ et RAW ont été améliorés. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous expliquerons comment l’installer sur votre téléphone Xiaomi pour en profiter au maximum.

Vous pouvez maintenant installer le nouveau GCam 8.9 sur votre téléphone Xiaomi

La première chose à prendre en compte lors de l’installation de cette application est que vous devez avoir un terminal de la marque asiatique avec au moins Android 11 installé à l’intérieur. De plus, il s’agit de la version V2 du GCam 8.9 de BSG, il est donc beaucoup moins probable que nous rencontrions des problèmes lors de son utilisation, contrairement aux versions V0 ou V1 précédentes.

Cela étant dit, si vous souhaitez installer cette application sur votre smartphone Xiaomi compatible, il vous suffit d’accéder à ce lien, de télécharger le fichier APK et de l’installer sur votre appareil comme n’importe quelle autre application. Si cela ne fonctionne pas sur votre appareil, nous vous recommandons de télécharger une autre GCam 8.9 d’un autre développeur ou même d’installer la version 8.8, qui est dans un état beaucoup plus stable.

Grâce à cette mise à jour, nous aurons non seulement ces améliorations de performance et de modes HDR+ que nous avons mentionnées, mais nous pourrons également profiter d’une meilleure compression des formats JPG et RAW pour des fichiers de meilleure qualité et plus efficaces, ainsi que de nouveaux modes tels que le suivi de la mise au point lors de l’enregistrement vidéo et le mode portrait.

En fin de compte, notre recommandation est que si votre téléphone est compatible et accepte l’installation de ce fichier, vous profitiez de tous les avantages offerts par l’application de l’appareil photo de Google. La qualité photographique en vaut la peine, alors n’hésitez pas à l’essayer si vous êtes un passionné de la prise de photos ou de vidéos avec votre téléphone.

Via | Xataka Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :