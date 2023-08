Comment ajouter plus d’un Face ID sur l’iPhone

Face ID vous permet d’enregistrer 2 visages. Le premier sera le vôtre tandis que le deuxième peut être celui d’une autre personne.

Certains iPhone ont une option de déverrouillage avec un masque

Que se passe-t-il si vous avez besoin qu’une autre personne déverrouille votre iPhone ? Il est possible d’ ajouter un autre visage à Face ID pour que la personne choisie puisse accéder à votre téléphone. La fonction que nous allons vous expliquer n’est pas conçue pour enregistrer le visage d’une autre personne, mais plutôt le vôtre, mais elle peut être utilisée à cet effet. De plus, nous vous montrerons également comment déverrouiller l’écran tout en portant un masque.

Tout comme il est possible d’enregistrer plusieurs empreintes digitales sur Touch ID, il est possible d’enregistrer 2 visages sur Face ID. En plus du premier visage enregistré, nous pouvons en ajouter un autre afin que l’iPhone nous reconnaisse si nous avons une apparence différente. Cependant, nous pouvons également le faire pour qu’il reconnaisse une autre personne. Cela semble très simple mais il y a un truc, en particulier pour la dernière option.

Comment enregistrer 2 visages sur Face ID

Déverrouiller l’iPhone avec un masque

Enregistrer 2 visages sur Face ID est facile. Il suffit de se rendre dans la section Face ID, dans les paramètres, et d’enregistrer un autre visage. Le processus est pratiquement identique à la première fois que nous avons scanné un visage. Voici étape par étape comment le faire :

Allez dans Paramètres. Accédez à Face ID et code. Saisissez votre code de sécurité. Sélectionnez Configurer une autre apparence. Appuyez sur Commencer et suivez les instructions. Terminez le premier scan et passez au deuxième. Une fois terminé, appuyez sur OK.

Après avoir terminé chaque étape, un autre visage sera ajouté à Face ID. Il peut s’agir de votre propre visage avec une apparence différente ou de celui d’une autre personne, l’iPhone s’en fiche. Si vous souhaitez en changer un, vous ne pourrez pas le faire directement car il n’est pas possible de supprimer un seul visage. Vous devrez supprimer les deux en sélectionnant Réinitialiser Face ID, et vous scanner à partir de zéro.

Déverrouiller l’iPhone avec un masque

Le COVID n’est plus une menace aussi dangereuse qu’au début de la pandémie; en réalité, Google Maps a supprimé la couche COVID il y a des mois. Malgré cela, de nombreuses personnes continuent de porter un masque. Si vous êtes à l’hôpital, dans les transports en commun ou si vous voulez simplement le porter, *vous pouvez déverrouiller votre téléphone sans l’enlever.

Accéder à l’iPhone sans masque est possible de 3 façons. La première consiste à utiliser une montre Apple, car elle dispose de la fonction permettant de déverrouiller le téléphone depuis celle-ci. D’autre part, les modèles récents prennent en compte l’utilisation d’un masque et disposent d’une fonction de déverrouillage lorsque l’on en porte un. Si vous avez un modèle plus ancien, vous pouvez le faire avec une astuce consistant à enregistrer votre visage dans Face ID tout en couvrant la partie inférieure.

Utiliser une Apple Watch

Si vous avez une montre intelligente Apple, vous avez de la chance, car elle vous permet de déverrouiller votre téléphone de manière très simple. Cependant, il est indispensable que votre iPhone dispose d’iOS 14.5 ou d’une version ultérieure et que votre montre ait watchOS 7.4 ou une version ultérieure. Si vous remplissez ces conditions, suivez simplement ces étapes :

Sur votre montre:

Ouvrez Paramètres. Accédez à Face ID et code. Saisissez votre code. Sélectionnez Déverrouiller avec l’Apple Watch et autorisez-le.

Après avoir activé cette fonction, vous devrez faire ce qui suit chaque fois que vous voudrez déverrouiller votre iPhone depuis votre montre. Soulevez le téléphone, ou touchez son écran, et regardez-le. Ensuite, il vous suffira de faire glisser votre doigt vers le haut pour commencer à l’utiliser. Après le déverrouillage, l’Apple Watch émettra un son et vibrera pour vous avertir.

Si vous souhaitez ne pas le déverrouiller ou si quelqu’un d’autre a essayé de le faire furtivement, vous pouvez toujours le verrouiller. Il vous suffit de toucher le bouton Verrouiller l’iPhone sur l’écran de la montre. Si vous verrouillez le téléphone, la prochaine fois que vous voudrez y accéder, vous devrez saisir votre code.

Face ID avec un masque

En raison de l’épidémie de la pandémie, les utilisateurs d’Apple ont demandé l’intégration d’une fonction permettant de déverrouiller l’iPhone en portant un masque. Le premier modèle à l’ajouter était l’iPhone 12, lancé à la fin de l’année 2020. Ceux qui possèdent des modèles antérieurs ne pourront pas l’utiliser. De plus, il est indispensable de mettre à jour le système d’exploitation, au moins à iOS 15.4. Remplissez-vous les conditions ? Alors voici ce que vous devez faire :

Allez dans Paramètres. Sélectionnez Face ID et code. Saisissez votre code de déverrouillage. Activez Face ID avec masque. Suivez les instructions pour scanner votre visage avec un masque.

Une fois que vous avez activé la fonction et scanné votre visage, vous n’avez plus rien à faire. La prochaine fois que vous regarderez votre iPhone verrouillé, il se déverrouillera. Cependant, ne portez pas le masque trop haut, sinon cela ne fonctionnera pas. Il est essentiel que vos yeux soient visibles.

Tromper Face ID

Votre iPhone est un modèle antérieur au 12 ? Vous avez une option non officielle. Il s’agit de tromper Face ID pour qu’il accepte votre visage avec un masque. Pour cela, vous devrez enregistrer votre visage en couvrant la partie inférieure. Vous pourriez penser à le faire en portant un masque, mais ce n’est pas si simple. Il est préférable de le faire avec une feuille de papier blanc, cela fonctionnera à coup sûr, peut-être pas du premier coup, mais ça finira par fonctionner. Il est important de couvrir juste assez pour pouvoir vous enregistrer, pas toute la partie inférieure. La clé est de pousser les limites, à droite ou à gauche.

Gardez à l’esprit que vous profitez d’une faille du fonctionnement, cela réduira la sécurité de votre téléphone. Il est possible qu’un visage très similaire avec un masque puisse également déverrouiller votre appareil. De plus, cette faille pourrait être corrigée dans de futures mises à jour du système, tout comme iOS 16.5.1 corrige certains bugs.

La première chose à faire est de réinitialiser Face ID pour qu’il oublie les visages enregistrés. Ensuite, vous devrez scanné votre visage normalement, sans aucun obstacle, puis le scanner en couvrant la partie inférieure. Voici le processus étape par étape :

Allez dans Paramètres. Sélectionnez Face ID. Saisissez votre code de sécurité. Appuyez sur Réinitialiser Face ID. Appuyez sur Configurer Face ID. Scannez votre visage sans aucun objet devant. Appuyez sur Configurer une apparence alternative. Scannez votre visage en couvrant la partie inférieure (seulement la droite ou la gauche) avec une feuille de papier blanc.

