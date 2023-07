Quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok : guide complet

Les mercredis sont le meilleur jour pour publier, mais l’heure dépend du jour.

L’heure à laquelle vous publiez la vidéo peut déterminer si elle échoue ou réussit

TikTok est l’un des réseaux sociaux où il est le plus facile de se développer, si vous savez comment le faire. L’une des clés est de publier à une bonne heure. Nous allons donc vous montrer quelle est la meilleure heure pour publier sur TikTok. Ainsi, vous pourrez télécharger votre contenu lorsque vous aurez le plus de followers actifs et votre publication se développera plus rapidement.

Quand faut-il télécharger votre Tiktok ?

Connaissez votre public

Quand faut-il télécharger votre Tiktok ?

Les meilleures heures pour publier

Il n’est pas facile de déterminer quelle est la meilleure heure. Il y a tellement d’analyses contradictoires, mais nous avons une réponse claire. En fonction du jour, il vaudra mieux publier à une heure ou à une autre. Voici les meilleures heures, selon chaque jour, pour télécharger du contenu sur TikTok :

Lundi : 6 h, 10 h, 22 h.

: 6 h, 10 h, 22 h. Mardi : 2 h, 4 h, 9 h.

: 2 h, 4 h, 9 h. Mercredi : 7 h, 8 h, 23 h.

: 7 h, 8 h, 23 h. Jeudi : 9 h, 12 h, 19 h.

: 9 h, 12 h, 19 h. Vendredi : 5 h, 13 h, 15 h.

: 5 h, 13 h, 15 h. Samedi : 11 h, 19 h, 20 h.

: 11 h, 19 h, 20 h. Dimanche : 7 h, 8 h, 16 h.

Si vous regardez les intervalles, la plupart évitent la journée de travail. Cela a une explication logique : il n’a aucun sens de publier quelque chose lorsque les personnes sont occupés. Il vaut mieux le faire avant ou après la journée de travail, lorsque les utilisateurs se détendent chez eux et ouvrent TikTok pour se divertir.

D’autre part, bien que nous ayons indiqué ci-dessus une liste des heures recommandées, si vous le pouvez, ne publiez pas à l’heure exacte mais un peu avant. Nous voulons dire, publiez à 21 h 58 plutôt qu’à 22 h. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens se connectent à TikTok lorsqu’ils ont terminé une tâche, ce qui coïncide généralement avec une heure précise. Il est donc conseillé de publier votre contenu un peu, juste un peu, avant et de le laisser s’installer. Comme conseil supplémentaire, si vous téléchargez des audios populaires pour les utiliser dans vos vidéos, tant mieux, car les personnes seront plus familiers avec l’audio.

Les meilleurs jours pour publier

Tout comme il y a des heures plus propices que d’autres, il y a aussi des jours où il est plus facile d’avoir du succès. En général, le meilleur jour pour publier sur TikTok est le mercredi, suivi du mardi et du jeudi. Publier le week-end est moins recommandé.

Publier le week-end est moins recommandé car les personnes sont plus oisifs. Pensez que l’objectif de TikTok est de divertir, mais les personnes ont déjà tendance à s’amuser en faisant des projets pendant le week-end. Cependant, si vous publiez pendant ces périodes, faites-le lors des « heures creuses » le samedi, comme à 19 h ou 20 h, avant qu’ils ne sortent boire un verre, dîner ou faire la fête, et le matin du dimanche, pour que les personnes puissent voir votre contenu pendant qu’ils se détendent sur le canapé.

Les plages horaires pour publier par thématique

Nous vous avons montré les meilleures heures de manière générale, mais la plage horaire recommandée peut varier si votre compte appartient à un secteur spécifique. Par exemple, il n’est pas recommandé de publier une vidéo à la même heure pour un musicien et pour un restaurant. Il vaut mieux la télécharger le samedi matin pour le musicien, car c’est à ce moment-là que les utilisateurs sont plus détendus et disposés à écouter de la musique, tandis que pour le restaurant, il vaut mieux la télécharger du lundi au jeudi entre 13 h et 15 h, car c’est à ce moment-là que nous avons généralement le plus faim et que les travailleurs cherchent un restaurant à proximité.

Voici les meilleures plages horaires selon votre thématique :

Avocats : Du mardi au jeudi, de 15 h à 21 h.

: Du mardi au jeudi, de 15 h à 21 h. Artistes : Pendant les repas en semaine et en fin d’après-midi, de 19 h à 21 h.

: Pendant les repas en semaine et en fin d’après-midi, de 19 h à 21 h. Dentistes : Du mardi au dimanche, entre 21 h et 10 h ou 16 h et 22 h.

: Du mardi au dimanche, entre 21 h et 10 h ou 16 h et 22 h. Écoles : Du mardi au jeudi, de 11 h à 15 h.

: Du mardi au jeudi, de 11 h à 15 h. Photographes : De 14 h à 15 h l’après-midi.

: De 14 h à 15 h l’après-midi. Gamers : De 10 h à 12 h.

: De 10 h à 12 h. Églises : Le dimanche de 9 h à 11 h.

: Le dimanche de 9 h à 11 h. Musiciens : Samedis à 9 h et dimanches à 13 h.

: Samedis à 9 h et dimanches à 13 h. Organisations à but non lucratif : Du lundi au jeudi, de 10 h à 14 h.

: Du lundi au jeudi, de 10 h à 14 h. Restaurants : Du lundi au jeudi, de 13 h à 17 h.

: Du lundi au jeudi, de 13 h à 17 h. Vêtements : Du samedi au dimanche, de 22 h à 7 h.

Il est vrai que dans tous les cas, il est préférable de télécharger pendant l’intervalle horaire où il y a le plus d’activité, mais nous jouons également sur les recherches. Par exemple, le dimanche, de nombreuses familles chercheront comment se rendre à une certaine église en voiture, il sera donc plus facile de voir ce type de contenu sur TikTok. Ils ne le rechercheront probablement pas sur TikTok, mais il n’est un secret pour personne que ce réseau social croise ses données avec celles de Google ou de YouTube pour recommander du contenu.

Connaissez votre audience

Nous avons une section où vous pouvez examiner votre audience. Vous devez y accéder depuis l’application, sans utiliser TikTok sans télécharger l’application. Dans la section Outils de contenu, vous verrez à la fois le genre majoritaire de vos abonnés et leur lieu de résidence. Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte professionnel, ni plus de 1000 abonnés, car n’importe quel utilisateur peut accéder à ces informations. Voici comment faire.

Accédez à votre profil TikTok. Appuyez sur les 3 barres en haut à droite. Sélectionnez Outils de créateur. Appuyez sur Statistiques. Sélectionnez Abonnés.

Dans les statiques, vous pouvez observer l’évolution de votre compte, mais ce qui nous intéresse, c’est la section Abonnés. De là, il est possible de découvrir le sexe, l’âge, les pays et les villes des personnes qui vous suivent. Il est vrai que le sexe n’a guère d’importance, mais l’âge et la localisation, si.

L’idéal est de télécharger votre contenu lorsque vos abonnés sont éveillés et actifs. Par exemple, si vous êtes français mais que la majorité des personnes qui vous regardent sont sud-américaines, il est peut-être préférable de télécharger des vidéos lorsque ces personnes sont actives, c’est-à-dire le soir en France. Vous sacrifiez essentiellement le public français pour attirer plus de visiteurs potentiels de la zone où votre contenu est le plus consommé.

Ce n’est pas tout, sous les statistiques des abonnés se trouve une section appelée Heure d’activité la plus élevée, et c’est de l’or. Cela indique à quelles heures de la journée vos abonnés sont les plus actifs.

Nous avons terminé, maintenant que vous savez quand publier sur TikTok, vous gagnerez des abonnés beaucoup plus rapidement et vos vidéos seront plus vues. N’oubliez pas que ce n’est pas la seule astuce que nous avons publiée sur ce réseau social, nous vous avons déjà expliqué comment trouver quelqu’un sur TikTok sans connaître son nom d’utilisateur, ainsi que de nombreuses autres astuces qui vous seront utiles au quotidien.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :