Ni « Xeet » ni « tuix » : nous savons déjà comment les tweets seront appelés en X.

L’appeler X.

Elon Musk ne recule pas dans le rebranding douteux qu’il mène avec Twitter qui devient X

Le controversé rebranding de Twitter est en cours et ne fait pas de prisonniers. Bientôt viendra le jour où sur Google Play, Twitter ne s’appellera plus ainsi, mais en attendant, l’application elle-même est déjà en train d’être modifiée. Tout ce qui concerne le concept de Twitter est en train de disparaître, y compris le concept de « tweet », qui sera désormais appelé « post ».

Un rebranding générique

Les utilisateurs n’ont pas tardé à exprimer leur désaccord avec le rebranding qu’Elon Musk est en train de réaliser en guise de résolution intérieure après avoir tenté de changer PayPal en X il y a plus de vingt ans. En effet, il y a un consensus assez largement partagé selon lequel Twitter perd ses caractéristiques identitaires clés, visibles dans des éléments aussi emblématiques que le « tweet », pour les remplacer par un synonyme qu’pourrait utiliser n’importe quel autre réseau social.

Au fil des mois, Twitter s’éloigne de plus en plus de ce qu’il était il y a un an. Ce qui serait désormais X rencontre en réalité de nombreux obstacles sur sa route, tels que la somme importante que Musk est en train de payer pour effectuer ce changement, la collision imprévue avec les marques déposées d’autres entreprises, ou même le changement de logo de son siège sans respecter le quartier ni les réglementations de San Francisco.

Les polémiques ahurissantes d’Elon Musk avec Twitter

Twitter, ou X, n’a pas cessé d’être sous les feux des projecteurs depuis que le magnat sud-africain a acheté « par erreur » la société de l’oiseau bleu. Si ces derniers mois, nous avons été témoins de situations ahurissantes, telles que la limitation des visualisations de tweets en raison de problèmes avec les serveurs, ou comment toutes les fonctionnalités incitent l’utilisateur à passer à Twitter Blue, le changement de Twitter en X a été complètement inattendu.

Il n’y a pratiquement personne qui comprenne les décisions d’Elon Musk à la tête de l’entreprise, dont la valeur boursière a drastiquement chuté depuis qu’il en est le dirigeant. En réalité, alors que des géants comme Meta sont à l’affût, ils cherchent déjà à être en concurrence avec X grâce à Threads, le service lié à Instagram qui, pour des questions de confidentialité, n’est pas encore arrivé en Europe.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :