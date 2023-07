Qu’est-ce qui se passe avec les supraconducteurs et comment pourraient-ils changer à jamais ton téléphone portable

Une découverte révolutionnaire ou une déception?

Les superconducteurs implémentés de manière viable dans un téléphone portable entraîneraient une augmentation exponentielle de l’efficacité énergétique et des économies de batterie

La technologie ne cesse de progresser dans tous les domaines. Des téléphones mobiles plus puissants, des caméras plus précises, des écrans de meilleure technologie, et bien d’autres choses encore. Mais il y a quelque chose qui n’a pas progressé de la même manière : l’autonomie des téléphones mobiles. Cependant, cela pourrait changer à moyen terme, car un nouveau superconducteur potentiel pourrait révolutionner l’industrie et multiplier l’efficacité énergétique des batteries et de tous les types de composants : le LK-99, révélé ces derniers jours.

Un matériau bon marché, viable et ultra-efficace

Une superconductivité viable a toujours été le rêve qui a soutenu la recherche de milliers de scientifiques dans le monde entier. Et beaucoup d’entre eux ont échoué pour une raison quelconque : leur coût élevé, leur plage d’efficacité à des températures non ambiantes ou des niveaux de pression non naturels. Mais, comme le détaille l’utilisateur de Twitter Alex Kaplan, le matériau LK-99, selon le laboratoire coréen qui l’a réalisé, remplit toutes ces conditions en étant bon marché et en ayant des propriétés superconductrices à température et pression normales.

Naturellement, cela a suscité beaucoup d’agitation dans les secteurs les plus spécialisés, car l’humanité n’a pas encore réussi à concevoir un matériau superconducteur aussi viable, ce qui entraînerait des économies d’énergie considérables dans tous les sens au fur et à mesure de son implantation dans le monde. De plus, les téléphones mobiles équipés de matériaux superconducteurs réussiraient à réduire de manière significative leur consommation de batterie et même à baisser leur température, car une grande partie de l’énergie est généralement perdue lors des échanges entre les conducteurs.

Les controverses entourant cette découverte

Le laboratoire coréen a rendu publiques ses recherches et ses résultats à travers une série de documents qui, comme on a pu le constater, comportent certaines erreurs qui empêchent d’autres chercheurs de reproduire le matériau LK-99. Il est ensuite apparu que tout le monde ne voulait pas encore publier la recherche, et l’un des scientifiques l’a publiée sans autorisation. Cela pose une nouvelle énigme, à savoir que le laboratoire n’a peut-être pas réussi à créer un matériau véritablement superconducteur, ou que les documents nécessitaient encore un examen et des ajustements pour donner un résultat positif.

Le monde de la technologie est très attentif à l’évolution des événements. S’il s’agit d’une fausse alerte, le monde restera tel qu’il est actuellement, mais si le LK-99 est un véritable superconducteur à température et pression ambiantes, le monde tel que nous le connaissons pourrait changer pour le mieux grâce à cela, en réduisant la consommation d’énergie, la pollution et avec des coûts parfaitement abordables. Mais face à cette incertitude, il est plus prudent d’attendre davantage de preuves, car pour l’instant, on considère qu’il doit encore être examiné.

Aujourd’hui, nous n’avons pas de superconducteurs qui puissent fonctionner dans notre vie quotidienne, mais en l’absence de ces composants, les entreprises travaillent sur d’autres moyens de rendre, par exemple, les batteries plus efficaces. Apple, par exemple, dispose de systèmes d’automatisation attrayants, et de nombreuses marques Android, telles que Xiaomi, travaillent également à améliorer l’économie de batterie. D’autre part, il y a aussi eu beaucoup de progrès dans la recharge des batteries, et il est estimé que la charge rapide des futurs téléphones mobiles soit de plus en plus rapide.

