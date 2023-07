Comment enregistrer un site web en format PDF sur notre iPhone ou iPad

Il est vraiment facile de sauvegarder une page web sur nos appareils Safari.

Comment enregistrer une page web au format PDF

Nous allons vous montrer comment enregistrer une page web au format PDF sur iPhone, iPad et Mac. Sur Internet, il existe de nombreuses pages web très intéressantes, capables de nous fournir des informations précieuses pour des consultations futures. Il existe différentes façons de conserver ces ressources numériques, que ce soit en enregistrant des liens dans des applications de notes ou, encore mieux, en sauvegardant toute la page web au format PDF.

Le processus est vraiment simple. En moins d’une minute, vous pourrez générer un PDF de n’importe quelle page web et l’enregistrer dans l’application Fichiers de votre iPhone, iPad ou Mac. Une ressource vraiment intéressante pour conserver ces pages web que nous voulons consulter à tout moment, par exemple. Nous vous expliquons maintenant comment faire.

Comment enregistrer une page web au format PDF sur iPhone ou iPad

Enregistrer une page web au format PDF sur votre iPhone et iPad est très simple. Le processus ne prend pas plus d’une minute et vous pourrez facilement sauvegarder n’importe quelle page web sur votre iPhone ou iPad pour des consultations futures. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Safari sur votre iPhone ou iPad. Accédez à la page web que vous souhaitez enregistrer au format PDF. Cliquez sur l’icône avec les lettres aA. Cliquez pour afficher un menu. Cliquez sur Afficher la vue du lecteur.

Comme vous pouvez le voir, vous avez converti cette page web en un document avec ses titres, ses paragraphes, ses images, tout. Actuellement, il est temps de le convertir en PDF en suivant ces étapes :

Cliquez sur le bouton . Sélectionnez l’option Imprimer. Agrandissez la miniature. Un document avec votre page web sera créé. Cliquez à nouveau sur le menu . Enregistrez-le sous le nom souhaité dans l’application Fichiers.

Et voilà, c’est aussi simple que ça d’enregistrer une page web au format PDF. Avec cette ressource, vous aurez à portée de main n’importe quelle page internet dans un format facile à manipuler. Idéal pour consulter à l’avenir les aspects qui vous ont intéressé pour votre travail.

Comment enregistrer une page web au format PDF sur Mac

Actuellement que vous connaissez le processus, passons au Mac. Parce que vous pouvez également le faire sur Mac. Les étapes à suivre sont les suivantes :

Ouvrez Safari sur votre Mac. Effectuez une recherche pour trouver notre page web. Dans la barre de menu de votre Mac, cliquez sur Affichage. Dans Affichage, cliquez sur Afficher le lecteur. La page sera convertie en un document. Dans la barre de menu de votre Mac, cliquez sur Fichier, Exporter et Exporter en PDF. Enregistrez votre fichier.

Et voilà. Comme vous avez pu le constater, il est très simple de sauvegarder une page web dans Safari. Le navigateur d’Apple comporte de nombreuses fonctionnalités telles que la lecture à voix haute des articles ou toutes les modifications apportées dans iOS 17, ce qui rend le navigateur d’Apple bien meilleur.

