Découvrez les deux méthodes permettant de bloquer des applications sur l’iPhone.

Comment bloquer des applications sur l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment bloquer des applications sur l’iPhone avec Face ID. Bien que ce ne soit pas une option native, il est possible de verrouiller des applications sur notre iPhone pour y accéder via la reconnaissance faciale ou Face ID. Il existe plusieurs méthodes pour le faire, telles que l’utilisation de l’application Raccourcis et de ses automatisations, ou encore les modes de concentration, par exemple.

Bloquer des applications avec un mot de passe est une excellente ressource lorsque nous prêtons notre iPhone à quelqu’un d’autre afin de ne pas révéler des choses privées sur notre téléphone. Comme nous l’avons mentionné, ce n’est pas une fonction native d’iOS, donc les méthodes nécessiteront notre intervention d’une manière ou d’une autre.

Comment bloquer des applications sur l’iPhone avec Face ID

Dans cette méthode, nous utiliserons les automatisations de l’application Raccourcis. Grâce aux automatisations, nous pouvons créer des choses incroyables, comme la possibilité de prolonger l’autonomie de notre iPhone, par exemple. Comme elles disposent d’une condition appelée « À l’ouverture d’une application », nous pouvons créer une automatisation pour que lorsque nous ouvrons n’importe quelle application de notre choix, l’écran de notre iPhone se verrouille. Pour la créer, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone. Appuyez sur Automatisation en haut à droite. Créez une nouvelle Automatisation personnelle. Choisissez la condition « Application » et « À l’ouverture de l’application ». Sélectionnez l’application ou les applications que vous voulez bloquer. Appuyez sur Suivant. Dans la barre de recherche des actions, recherchez « Verrouiller l’écran ». Appuyez sur Suivant. Désactivez la confirmation ou choisissez dans les options en haut qu’elle s’exécute sans confirmation. Appuyez sur Accepter.

Nous avons maintenant créé notre automatisation. Que se passera-t-il lorsqu’elle sera activée ? Eh bien, par exemple, lorsque vous ouvrez l’application Photos, l’iPhone verrouille automatiquement son écran. Une fois cela fait, la seule façon d’y accéder à nouveau sera avec Face ID.

Bien que ce ne soit pas une automatisation à activer au quotidien, elle peut être utile à certains moments. Si vous êtes vraiment intéressé par le blocage des applications avec Face ID sur l’iPhone, vous pouvez l’activer ou la désactiver selon vos besoins.

Comment bloquer des applications sur l’iPhone grâce aux modes de concentration

Une autre option pour bloquer des applications sur l’iPhone est d’utiliser les modes de concentration, car ils nous permettent non seulement d’avoir un iPhone adapté à chaque situation de la journée, mais aussi de les utiliser comme condition préalable pour effectuer des tâches lors de leur activation ou désactivation. Pour bloquer des applications avec les modes de concentration, suivez les étapes suivantes :

Créez un nouvel écran d’accueil avec les applications autorisées. Ouvrez l’application Réglages. Appuyez sur Modes de concentration. Créez un nouveau Mode de concentration. Dans les options, choisissez l’écran d’accueil que vous avez créé à l’étape 1.

Avec ce mode de concentration créé, lorsque vous l’activez depuis le Centre de contrôle, l’écran d’accueil de l’iPhone se transforme en celui que vous avez choisi et ne montre que les applications autorisées. Une ressource qui peut être très utile pour rendre l’accès à certaines applications moins facile.

